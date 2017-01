Medicul de familie poate fi schimbat

Sâmbătă, 24 Ianuarie 2009.

„Sunt înscrisă la un doctor de familie din anul 2002. Poate din cauză că ne cunoșteam de mulți ani și eram amice, n-aș putea spune chiar prietene bune, nu prea m-a respectat ca pacient, deși este foarte bine pregătită profesional. De rușine, am trecut mereu cu vederea. Dar merge prea departe în relația pe care o are cu mine. De exemplu, atunci când mă simțeam rău și i-am dat telefon ca să-i spun că vreau să merg la consult, mi-a spus că nu este în localitate și să merg la cabinet, că este acolo un alt doctor, coleg cu ea. Dar dacă eu voiam alt doctor de familie nu mă înscriam la ea! Altădată, eram în cabinetul ei și a început să le povestească la două doamne de problemele mele de sănătate și de familie, chiar dacă i-am făcut semn să se oprească. Dacă ne știm de mult timp, poate să vorbească cu oricine despre boala mea, dacă eu nu sunt de acord? La sfârșitul anului trecut am rugat-o să vină la mine acasă pentru că îmi era rău și nu puteam să mă deplasez la cabinet. Dar mi-a spus că nu are timp, că e tare ocupată. M-am supărat, recunosc că m-am luat de dânsa și atunci mi-a spus că nici măcar nu o obligă nimeni să vină la mine acasă. Pot să aflu de la dumneavoastră dacă e chiar așa? I-am spus că vreau să mă transfer la alt doctor de familie, dar m-a amenințat că n-o să mă primească nimeni, că o să-și dea seama ce hram port, că sunt mahalagioaică și nu știu ce e ăla respect. Ultima întrebare la care vă rog foarte frumos să-mi răspundeți este dacă am dreptul să-mi schimb doctorul de familie, chiar dacă e bun profesionist? Vă mulțumesc pentru înțelegere” – D. P., 43 ani, din Constanța. *** Legislația permite schimbarea medicului de familie, dacă asta vă este dorința. După cum a precizat medicul de familie Mihaela Mihai, singura condiție care trebuie îndeplinită este ca de la data înscrierii pe lista acestuia să fi trecut cel puțin trei luni. Obligațiile medicului de familie Referitor la obligațiile medicului de familie, trebuie să știți că legislația este clară în acest sens, iar ca pacient, pentru o corectă relație cu persoana care vă monitorizează starea de sănătate, este bine să le cunoașteți: // Să acorde toate serviciile de asistență medicală primară asiguraților de pe lista proprie // Să furnizeze tratamentul adecvat și să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare // Să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală // Să informeze asigurații despre serviciile oferite și despre modul în care acestea sunt furnizate // Să respecte confidențialitatea prestației medicale // Să respecte dreptul asiguratului de a-și alege și schimba medicul de familie, în conformitate cu prevederile legale. Medicul trebuie să vină acasă pentru: // consultarea copiilor în vârstă de sub trei ani aflați în tratament pentru afecțiuni acute, la solicitarea părinților // consultarea asiguraților de orice vârstă care au devenit nedeplasabili și care necesită tratament medical ca urmare a unor intervenții chirurgicale majore, până la vindecarea completă a plăgii // consultarea pacienților imobilizați ortopedic sau în cărucior, a bolnavilor în fază terminală sau în alte situații, la recomandarea medicului de specialitate. Aceeași legislație prevede și o serie de obligații ale pacientului, despre care vom scrie cu altă ocazie.