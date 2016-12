„Şmecherii fură şi fraierii plătesc!“

VOX POPULI

„Șmecherii fură și fraierii plătesc!“

Deși au apometre și se strădu-iesc să facă economie, mulți locatari se plâng că plătesc mai multă apă rece decât consumă, considerând că aplicarea coeficientului de corecție este un abuz. Ei propun ca diferența valorică să fie împărțită locatarilor care nu acceptă să le fie verificate apometrele. „Îmi este mai ușor să sun la ziar!” Neînțelegând de ce apar în mod frecvent diferențe mari între contorul de apă rece și suma citirilor apometrelor din apartamente, Ciprian Popa, din Constanța, s-a scuzat că nu a cerut lămuriri administratorului asociației („E o tipă cu nasul pe sus, care-ți răspunde în doi peri, dacă-ți răspunde! și m-am gândit că mă lămuriți dumneavoastră. Nu mi se pare în ordine să plătesc pentru ceea ce nu am consumat! Stau și mă întreb de ce mai era nevoie să dau atâția bani pe apometre, dacă eu fac economii peste economii degeaba? Un vecin mi-a spus că sunt câteva familii în bloc care nu vor să dea apometrele la verificat. Adică șmecherii fură și fraierii plătesc. Eu propun ca diferențele să fie plătite de ei și n-o să mai am nici un cui pentru nimeni”. „Cine nu-și verifică regulat apometrele să plătească!” De când s-a mutat la bloc, Laurențiu Ignat (39 ani, din Constanța) a asistat la tot felul de discuții în contradictoriu între locatari pe tema apometrelor: ba că „X” e șmecher și știe cum să fure apă rece ca să plătească mai puțin, ba că lui „Y” i se pare jignitor ca cineva să-i verifice din când în când apometrele, „pentru că el e cel mai cinstit locatar și nu se cade să fie bănuit de chestii din astea. Dar, când e vorba să se împartă diferența aia care apare în plus, cel mai tare sar cu gura tot cei care se dau șmecheri. Dacă nu înțeleg că atunci când locuiești la bloc trebuie să te lași controlat la anumite contoare, atunci să plătească ei diferența și se termină bâlciul. Dar nu așa, ca acum, eu să mă omor cu economiile, iar alții să fure sau să aibă apometre cu probleme și să nu le pese! Președintele de bloc mi-a spus că nu se bagă el în gura lupului, s-o rezolvăm între noi, locatarii!”. Branșare individuală la rețeaua de apă L. Babuș (51 ani, din Constanța) consideră că pentru rezolvarea acestei probleme ar exista soluția branșării individuale la rețeaua de apă a locatarilor. „Ca să terminăm cu șmecheriile și discuțiile astea că unii plătesc la apa rece sume în plus destul de mari, să se facă această operațiune! Până când se va întâmpla minunea asta, toți locatarii să-și verifice trimestrial apometrele, iar președintele de bloc să se îngrijească să nu fie nici un fel de scurgeri de apă la subsol sau în altă parte”. Apometrele – asimilate repartitoarelor de costuri Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, a confirmat că nemulțumiri legate de apometre există în foarte multe asociații constănțene. Mai mult, părerea sa este că întot-deauna va exista o diferență între suma citirii apometrelor individuale și cea de la branșament. Problema este că această diferență trebuie recuperată într-un fel. Și-atunci, ne-a spus președintele, asociațiile folosesc una dintre următoarele trei metode: 1) plata diferenței se face proporțional cu consumul fiecăruia (apare un alt cost specific; 2) se împarte proporțional cu numărul de persoane acea diferență; 3) plată în mod egal pe apartamente, sistem pe care Uniunea Județeană a Asociațiilor de Proprietari îl recomandă. „Necunoscând cine a provocat diferența asta - se poate afla, dar mai greu. Este posibil să fie vorba despre o scurgere necontrolată la subsol, contorul de la branșament ar putea fi defect etc.” - a adăugat președintele UJAP, care în astfel de situații recomandă adminis-trațiilor asociațiilor de proprietari să ceară RAJA să repare eventualele defecțiuni apărute pe rețea. Asta, pentru că, vrem nu vrem, apometrele de apartament sunt socotite repartitoare de costuri, iar dacă nu funcționează corect, apar problemele de care se plâng locatarii.