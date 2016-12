Şmecheria din trafic, încotro?

1

Semnalizare adecvata in intersectii!!

Este foarte pertinent avertismentul dlui Corduneanu. Avem probleme in trafic cu tot felul de beizadele si badarani, care constituie un adevarat pericol. In plus, in foarte multe intersectii din Constanta semnalizarea este foarte proasta, conducatorului auto fiindu-i imposibil sa vada culoarea semaforului si a directiei de mers, cand asteapta la semafor. De ce nu se monteaza semnalizari cu directia de mers pe partea opusa, pentru ca sa se evite multe neplaceri in trafic?