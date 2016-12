VOX POPULI

Mazăre taie cu milă din „pomenile“ pensionarilor

Nu același sentiment l-a încercat pe edilul șef constănțean atunci când a venit vorba de preșcolari, școlari, studenți și tineri, care, în 2010, nu mai figurează deloc pe lista favorurilor din partea administrației locale. După ce, în decembrie 2009, candidatul PSD a pierdut alegerile prezidențiale, mai mulți pensionari ni s-au plâns că edilul șef al Constanței a scăpat… porumbelul, avertizându-i că n-o să le mai dea pachetele lunare cu alimente, drept „răzbunare” că nu a câștigat Mircea Geoană. Între timp, primarul a revenit la gânduri mai bune, cel puțin în privința pensionarilor. Astfel, la ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța din 15 ianuarie a.c., primarul Radu Mazăre a anunțat că administrația locală a intrat în noul an cu un minus de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. Drept urmare, pentru a face față crizei financiare, se impun o serie de reduceri din bugetul local pe 2010, unele dintre ele vizând și ajutoarele de care beneficiau până acum pensionarii. Astfel, s-a hotărât ca, în viitor, ei să primească aceste pachete doar de opt ori pe an, nu lunar, cum a fost până acum, iar suma acordată bătrânilor la împlinirea vârstei de 80 de ani să se reducă de la 500 lei, la 300 lei. Nici cheltuielile angajate prin cluburile de pensionari nu vor scăpa neajustate, cafeaua, ceaiul și apa... putând fi servite în aceste locuri doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. În timp ce primarul a tăiat cu îngăduință din ajutoarele pentru pensionari, preșcolarii, școlarii, studenții și tinerii au intrat în... dizgrația administrației locale. Pensionarii - iubiți de Mazăre și în vremuri de criză! Cum la nervi omul spune multe, după ce i-a mai trecut furia, primarul și-a dat seama că „ar fi o greșeală să ne trădeze complet, că poate mai candidează o dată și voturile noastre nu-s de colea!” - este de părere pensionarul Ion A., în vârstă de 67 de ani. Bărbatul ne-a povestit că, urmare modului „jignitor” în care li se repartizau aceste ajutoare alimentare, senzația majorității pensionarilor a fost aceea de „pomană și umilință maxime; dacă domnul primar și-ar fi dorit să ne protejeze, trebuia să facă în așa fel ca să nu mai fim obligați să ne așezăm de noaptea la cozi, ca să fim siguri că dimineața primim pachetele cu alimente. Dar s-a folosit de sărăcia noastră și de noi ca de o mașină de vot, lucru pe care cred că îl face și acum. El spune că nu mai candidează, dar nu se știe niciodată, așa că ne ține în lesă prin sistemul ăsta de ajutoare. Sunt curios ce o să conțină pachetele dacă e așa de mare criza!”. l „Eu sunt pensionar și am primit mereu pachetul cu alimente din partea primăriei. Dar întâmplarea face să am un nepot care este student și i s-a tăiat subvenția la abonamentul de transport în comun. Și el are o situație grea și drămuiește orice leuț, și eu, ca pensionar cu pensie mică drămuiesc orice leuț. Oare domnul primar nu s-a gândit că le face un mare rău acestor tineri tăindu-le subvenția la abonament? Băiatul vrea să învețe, mi-a spus că o să meargă pe jos și nu se lasă, dar din cauza trotuarelor nenorocite parcă-l și văd mergând cu pantofii găuriți! Eu cred că nu trebuie să facă diferențe între trecutul și viitorul acestui oraș, chiar dacă primarul nu are controlul asupra felului cum votează studenții și tinerii!” – ni s-a plâns nea Eugen (69 ani), care, din motive personale, ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul. Criză era și în 2009! Adela și Mihai L., din Constanța, și-au dorit să ceară scuze propriilor copii, pe această cale: „Noi avem trei copii, iar cel mic este student în anul trei. La ultimele alegeri pentru primar la Constanța, ăl mic s-a supărat rău de tot pe noi că l-am votat tot pe Mazăre. Noi l-am votat pentru acel nenorocit de pachet, asta e! Abia acum ne-am dat seama că se folosește de noi, iar de studenți nu îi pasă! Am fi vrut să ne taie nouă pachetul și să-i lase abonamentul la băiat. Îl rugăm pe domnul primar să se gândească la nevoile foarte mari ale studenților și să-i ajute și anul ăsta, așa cum a făcut-o anul trecut, când era tot criză, poate și mai mare! Dar, fiind și alegeri, era mare nevoie de voturile noastre, de-aia n-a tăiat niciun ajutor, ăsta e adevărul!”. A fost nevoie de aceste... ajustări ale ajutoarelor din partea primăriei pentru ca pensionarii care și-au exprimat astăzi punctele de vedere (deși conștientizează că pachetele cu bunuri alimentare le sunt de folos), să se împace cu gândul că, în ochii primarului, rămân „aceeași sigură mașină de vot, altfel ne-ar fi dat tichete, nu ne-ar fi lăsat să ne îmbulzim ca animalele la cozile astea!”. Dumneavoastră ce părere aveți despre aceste măsuri... anti-criză ale administrației locale, dragi cititori?