Măşti pentru tenul uscat

Cosmetica la domiciliu

Măști pentru tenul uscat

„De când mă știu am avut un ten mai uscat, dar, parcă o dată cu înaintarea în vârstă, este și mai sensibil. Mai ales după ce mă spăl pe față cu apă caldă, îl simt și mai uscat. Folosesc eu creme, dar cred că am nevoie și de măști. Nu-mi permit să merg la un cabinet de cosmetică și de aceea cred că mi-ar prinde bine câteva sfaturi în alegerea tratamentului corect. Vă mulțumesc mult”. (Lăcrămioara Macovei, din 23 August. Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), apreciază că, într-adevăr, odată cu înaintarea în vârstă, tenul suferă o serie de modificări. De aceea, ideal ar fi ca el să fie tratat în mod corect și sub îndrumarea unui specialist. Fie că este vorba despre un ten lipsit de grăsime sau de unul deshidratat, lipsit de apă, tenul uscat nu are suplețe și elasticitate, iar apa caldă, calcaroasă, precum și săpunurile în exces nu-i fac bine. Atenție! În cazul tenului uscat, toate produsele cosmetice folosite, începând de la cele de demachiat, loțiuni, creme, trebuie să fie îmbogățite cu extracte vegetale. Chiar și săpunul demachiant, dacă se folosește, trebuie să aibă o formulă care să nu usuce, să nu irite și să fie atât de delicat, încât să fie aplicat fără rezerve și în jurul ochilor. Referitor la măști, pentru acest tip de ten se recomandă cele pe bază de ceramide, ulei de migdale dulci, ulei de germeni de grâu, extracte vegetale, ceai verde, extracte de pin, dar și pe bază de vitamine din grupul A, E, K. Cu puțină grijă pentru calitatea produselor folosite, orice tip de ten poate arăta bine la orice vârstă.