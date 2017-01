Medicul de gardă

Măseaua de minte te doare. Ce faci

„Nu înțeleg de ce stomatologul nu vrea să-mi scoată măseaua de minte. E adevărat că nu mă doare tot timpul, dar când mă apucă noaptea, îmi vine s-o scot eu, cu cleștele. Ori măseaua de minte trebuie lăsată pe poziție? Are vreo legătură cu mintea sau așa se numește pur și simplu?” – întreabă, și nu în glumă, o cititoare.v v vDupă cum ne-a explicat medicul stomatolog Loredana Stănică, când și dacă este cazul ca o măsea de minte cu probleme să fie extrasă o stabilește numai specialistul dentist. Motivația ar fi aceea că există situații care obligă ca măseaua de minte să fie scoasă la primul consult, iar altele, nu. Iar hotărârea potrivită o ia medicul.Referitor la denumirea în sine, măseaua de minte are legătură cu vârsta la care gândirea ajunge la maturitate.Situații care impun extracțiaPentru înlăturarea confuziilor, medicul a prezentat situațiile când se impoune extracția măselei de minte: dacă gingia care înconjoară măseaua s-a infectat; dacă resturile se adună între gingia care acoperă dintele și dinte, iar după o perioadă de inflamație, apare o infecție dureroasă. (Atenție, în acest caz, se va prescrie și un tratament cu antibiotice, astfel încât gingia să fie curățată de infecție). Măseaua de minte mai trebuie scoasă și dacă este cariată, întrucât, din cauza poziției, tratamentul este greu de făcut și, în plus, lăsată pe poziție, există riscul să fie afectați și dinții învecinați.Însă, în afară de situațiile prezentate mai sus, dacă medicul consideră necesar, măseaua de minte poate fi extrasă pur și simplu din considerente preventive.