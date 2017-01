Marele secret al clătitelor perfecte

1

voi cititi inainte ce publicati?

In primul rind, "specalistii" culinar.ro sint niste mamaite care isi dau cu parerea. In al doilea rind, numarati cite timpenii ati strins in trei rinduri: 'specalistii', 'in mijlocul fainii pui faina', 'amesteci dinspre centru inspre mijloc'.