MARE DILEMĂ / Se poate VINDE sau DONA un LOC DE VECI?

Locul de înhumare nu se vinde, însă, începând din acest an, reglementările europene permit să fie donat, în anumite condiții.Unei persoane i se poate atribui în concesiune numai un singur loc de înhumare, pe durata de 25 sau 49 de ani, cu construcție funerară definitivă. În timp ce dreptul de concesiune nu poate fi vândut, începând din acest an, poate fi înstrăinat prin donație. După cum ne-a explicat Dumitru Drăghici, administratorul Cimitirului Central (S.C. Clares SRL), donația este posibilă în prezent datorită intrării în vigoare a reglementărilor europene privind funcționarea cimitirelor. Mai exact, în timpul vieții, titularul contractului de concesiune poate să doneze locul de veci cui dorește: „Înainte nu aveai dreptul să donezi, era o problemă. Acum nu mai există acest impediment, dar trebuie respectată o condiție. În sensul că poți să donezi cui vrei, dar să nu fie nimeni înmormântat acolo”.Dileme„Părinții mei au un loc de veci în concesiune, sunt la zi cu dările, dar vrem să ne mutăm la țară și dorința lor este să-l vândă. Am fost la Cimitirul Central, la administrație, dar mi s-a spus clar că nu se poate vinde, ar fi ilegal. Dacă legea nu dă voie, cred că ar fi corect să primească banii pe care i-a plătit până acum în contul cimitirului sau măcar un procent. Și aș mai avea o nelămurire: la români, tradiția e să ții mortul în casă trei zile, e un fel de respect, nu e ca la străini, ei au altă educație. Luna trecută ne-a murit o rudă mai nevoiașă. Soția lui ne-a rugat s-o ajutăm cu bani, să-l țină două nopți la casa mortuară, că altfel îi amendează cu o sută de milioane. E o metodă de muls alți bani pentru înmormântare sau e vreo lege?” (A. Cristea)Vânzarea, exclusă!Locurile de înhumare din cimitirele aflate pe raza municipiului Constanța pot fi atribuite în concesiune la cererea cetățenilor, a organizațiilor nonguvernamentale care se ocupă de ocrotirea copiilor, a persoanelor cu dizabilități sau defavorizate, de cămine de pensionari, cu aprobarea primarului, fără licitație, pe baza taxelor stabilite de către regulamentul aprobat de Consiliul local.Dacă dreptul de concesiune nu poate fi vândut sub niciun motiv, șeful Cimitirului Central a precizat că acesta poate fi transmis altor persoane numai prin succesiune testamentară sau cesiune. Cu condiția ca persoanele respective să facă parte din categoria ascendenților și descendenților până la gradul al patrulea inclusiv: „Pe vorbe, nu merge! Beneficiarii succesiunii testamentare trebuie să facă dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii. Dacă nu fac asta, vor fi obligați să achite taxa de concesiune”.Cu mortul în casă, numai o oră!Referitor la a doua problemă ridicată de cititorul nostru privind depunerea decedatului la casa mortuară, Dumitru Drăghici ne-a explicat că nu este vorba, nici pe departe, de vreo formulă… de a stoarce bani din partea familiei, căci, este adevărat, nu toată lumea își permite să plătească astfel de taxe. Însă tot reglementările europene, pe care și România trebuie să le respecte, obligă familia ca decedatul să fie dus la casa mor-tuară chiar după o oră de la deces.Dacă nu se conformează acestor reguli, riscă amendă între 5.000 și 10.000 lei.Cât privește taxa percepută de casa mortuară a Cimitirului Central, aceasta este de 150 lei pentru 24 de ore.