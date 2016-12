Psihologul te ajută

Mândria exagerată nu face casă bună cu criza

Perioadele economice mai bune sau mai rele vin și trec. Decât să picați în depresie sau să deveniți recalcitrant cu cei din jur, încercați să depășiți dificultățile crizei împreună cu cei dragi. Criză, criză și iar criză. La locul de muncă, la școală, acasă etc., în ultimul timp, numai asta auzim. Indiscutabil, atunci când veniturile familiei scad, în sânul ei apar provocări foarte mari mai ales dacă un membru al ei a rămas fără slujbă. Unii reușesc să se adune, alții, însă, cad pradă depresiei, neștiind cum s-o scoată la capăt. „Soțul meu este din fire optimist, dar foarte, foarte mândru. De când și-a pierdut slujba și eu sunt singura care aduce bani în casă - mult mai puțini decât aducea el, e dezastru în familia noastră. Problema nu e neapărat că o ducem greu, am dus-o nasol și la începutul căsniciei. Necazul mare e că avem datorii și nu reușim să le acoperim, iar soțul s-a închis în el, zace în fața calculatorului, abia mai vorbește și cu copiii. Degeaba încerc eu să-l ajut, că nu prea reușesc. Am nevoie de câteva sfaturi din partea unui specialist. Dacă mă puteți ajuta, aștept cu interes reacția dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați. Numele meu este Maria L. și am 36 de ani”. Faceți totul împreună Decât să picați în depresie sau să deveniți recalcitranți cu cei din jur, încercați să vă proiectați acțiunile pe lucrurile cele mai plăcute posibil într-o perioadă de criză. Cooperați cu soțul sau soția și nu-i neglijați pe cei mici, încercând să faceți totul împreună. Nu o spune spre consolare psihologul Speranța Băcana ci specialistul nostru dorește doar să atragă atenția că, în vremuri de criză, și la case mai mari, obișnuite cu un anumit standard de viață, se întâmplă să apară tot felul de probleme după ce unul dintre soți își pierde locul de muncă. Asta, din cauză că, indiscutabil, concedierea afectează, alături de nivelul de trai și relația în sine dintre cei doi parteneri, iar eventualele tensiuni minore dintre soți se pot accentua putând duce chiar la divorț. În astfel de situații, cuplurile trebuie să facă eforturi mari pentru a înțelege că atunci când o persoană devine șomer, își pierde încrederea în sine și devine irascibilă, alimentând chiar și cele mai minore conflicte. Ce-i de făcut? Dacă partenerii se iubesc și se respectă, va trebui să se concentreze doar pe prioritățile familiei, chivernisindu-și bugetul cât mai bine. În situația în care mariajul a funcționat susținut în primul rând de bani și de statutul social, cum în vremuri de criză ele dispar, este clar că nu mai rămâne mare lucru între parteneri. Nu refuzați ajutorul prietenilor Dacă sunt adevărați, prietenii nu se vor da în lături să vă ajute la nevoie, cu condiția ca dumneavoastră să le acceptați sprijinul. Rugați-i să vă țină la curent în situația în care au informații despre eventuale locuri de muncă. Indiscutabil, șansele de a vă găsi un job vor crește, căci, la rândul lor, și prietenii dumneavoastră au prietenii lor! Lucrați... programat! Chiar dacă fiecare aveți propriile priorități, în vremuri de criză va trebui să lăsați orgoliile la o parte și să ajungeți la un compromis cu privire la ceea ce nu trebuie făcut în astfel de momente. Dacă gluma se îngroașă, nu-i nici o rușine să vă consultați cu persoanele din anturaj, chiar dacă nu vă sunt prieteni foarte apropiați, pentru a vă sfătui cum să vă organizați mai judicios resursele actuale. Nici mândria, nici timiditatea nu fac niciodată casă bună cu criza!