Mandatul prezidenţial de cinci ani – o pacoste pe capul românilor!

Puncte de vedere

Mandatul prezidențial de cinci ani – o pacoste pe capul românilor!

Suprasaturați de stresul electoral prelungit, un grup de cititori este de părere că menținerea în continuare a diferenței de un an între mandatul președintelui și cel al parlamentarilor va fi o inepuizabilă muniție pentru războaiele politice. Trecerea de la un mandat de patru ani la unul de cinci ani pentru președintele țării, consfințită cu ocazia modificării Constituției din anul 2003, a fost o eroare a clasei politice românești. Cel puțin aceasta este părerea unui grup de cititori care apreciază că devansarea alegerilor parlamentare de cele prezidențiale nu numai că nu aduce nici un beneficiu țării, dar prelungește nejustificat perioada electorală, în care politicienii, ignorându-și responsabilitățile, calcă peste cadavre numai și numai pentru a netezi drumul aspirantului lor către Cotroceni. l „Eu simpatizez cu PSD și atunci când s-a trecut chestia asta în Constituție, mi-am zis: ia uite ce băieți deștepți susțin eu! În continuare sunt cu acest partid, dar asta nu înseamnă că aprob tot haosul la care și el contribuie. Eu cred că tot circul ăsta e posibil pentru că s-au devansat alegerile prezidențiale. Argumentul că în felul ăsta partidele nu se vor băga, se vede bine, nu ține. Tot aud că această Constituție a României, plină de neclarități, trebuie modificată. De aceea, ca un cetățean onest, eu propun să se revină la mandatul de patru ani pentru președinte, iar dacă se dorește neapă-rat să fie de cinci ani, atunci tot cinci ani să fie și mandatul unui parlamentar!” – Alexandru Ilie, 47 ani. l Și Laura Timnea (39 ani) crede că fără modificarea survenită în anul 2003, astăzi țara ar fi avut un guvern stabil și ar fi fost infinit mai multă liniște: „Dar așa, cele mai mult partide, dorind ca al lor candidat să câștige alegerile, nu găsesc alte metode să concureze cu președintele actual decât să-i dărâme Guvernul, ca și când ar fi guvernul lui Băsescu. Dar cu noi cum rămâne, stimabili politicieni? Credeți că noi v-am susținut ca să vă pierdeți aproape un an de zile din mandat pentru susținerea propriului candidat la președinție? Din ce bani întrețineți acest scandal, v-ați gândit? Nu ne mai luați de fraieri, că nu mai ține! Vrem să știm și noi ce rost mai are devansarea alegerilor parlamentare?”. l „Toată lumea spune că e criză, dar una-două se fac alegeri, ba parlamentare, ba europarlamentare, ba prezidențiale! Eu propun ca toate aceste alegeri să aibă loc la aceeași dată, că nu mai suportăm atâta stres electoral! Ne ajunge stresul nostru de zi cu zi, nu mai vrem și circul lor politic!” – Z. Ciurea, 38 ani. l Adriana și Daniel Nicolae sunt încrezători că în cele din urmă, indiferent cine va fi ales președinte, „mult pomenita” Constituție va fi reformată. Un lucru este însă cert pentru ei: nesuprapunerea alegerilor parlamentare peste cele prezidențiale s-a dovedit o adevărată „pacoste pe capul românilor. Totuși, noi nu credem că democrația trebuie să fie așa ceva fără reguli și neclar, cum foarte neclară este chiar Constituția. În loc să se ocupe de Constituție, parlamentarii pierd luni de zile în scandaluri, pe banii noștri! Bine ar fi să fie plătiți după cât… produc, așa, ca și noi, muritorii de rând!”. l Și Viorel Mirea (51 ani) este de părere că orice candidat la președinție, fie el și declarat independent, nu poate să-și facă de unul singur campanie prin țară. Tocmai de aceea intră în priză mașinăria uriașă și sofisticată a partidelor! „Ni s-au vândut gogoși că separarea alegerilor îi va lăsa pe politicieni să-și vadă de guvernare, iar candidații de campanie! Avem o Constituție total nepotrivită, avem niște politicieni care se gândesc, înainte de orice, la interesele lor! Iar pentru noi, firimiturile de la festinurile lor! Ar trebui să știe că experiențele astea proaste nu pot ține la nesfârșit”. v v v Sunteți de acord cu menținerea diferenței de un an între mandatul președintelui și cel al parlamentarilor sau considerați că este mai bine ca ambele tipuri de alegeri să se suprapună? Considerați că revizuirea Constituției în acest sens ar putea pune frână războaielor politice, a căror... muniție pare nelimitată în campaniile electorale?