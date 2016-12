Mâncarea negătită, pro sau contra?

Ştire online publicată Miercuri, 21 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se face multă vorbire, în ziua de azi, despre beneficiile preparatelor culinare care nu necesită coacere, fierbere, frigere etc. Și cum vremea frumoasă ne face să ne concentrăm mai mult pe salate și alte preparate care nu au nevoie de timp de gătire, mulți sunt tentați să creadă că legumele crude chiar sunt o variantă mai sănătoasă și, evident, rapidă și sățioasă.Teorie importantăDeși în timpul de gătire se pierd nutrienți importanți, precum vitamina C, specialiștii Good Food sunt de părere că unele legume aduc mai multe beneficii atunci când sunt preparate termic. Printre acestea se numără morcovii, roșiile și sparanghelul, deoarece, prin gătire, beneficiile sunt mai ușor de asimilat de organismulnostru. Mai exact, în felul acesta se eliberează antioxidanți importanți, mai ales acidul ferulic din sparanghel și betacarotenul, care se transformă în vitamina A, din morcovi.În același context, și prepararea termică a roșiilor, indiferent dacă le coci la foc mic sau le transformi în sos, ajută mai bine la absorbția de licopen, un alt antioxidant extrem de important.Toți acești nutrienți protejează celulele de răul produs de mediul înconjurător, inclusiv de anumite tipuri de cancer. Legumele care oferă mai multe beneficii atunci când sunt consumate crude sunt broccoli și năsturelul (ambele din familia cruciferelor), întrucât căldura le distruge proprietățile anticancerigene.De reținut! Până la urmă, fie că mănânci fructe și legume crude, fie că preferi să le consumi gătite, cel mai important este să optezi pentru cele locale și de sezon, din simplul motiv că foarte multe vitamine se pierd în timpul transportului. De aceea, în anumite perioade ale anului, e mai bine să folosești fructe și legume congelate, pentru că sunt înghețate imediat după ce au fost culese și astfel păstrează mai mulți nutrienți decât unele produse așa-zis proaspete. În final, calculează-ți aportul zilnic, bucură-te de legumele crude și crocante, pentru a-ți crește imunitatea (sunt doldora de vitamina C), dar și de cele gătite, pentru amestecul de antioxidanți protectori, la fel de necesari organismului uman în orice perioadă a anului.