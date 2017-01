Mama unui fost consumator de droguri îşi terorizează fiul

Măcinată de îndoieli și fără pic de încredere în fiul său

Mama unui fost consumator de droguri își terorizează fiul

Este cunoscută creșterea alarmantă a numărului tinerilor care se droghează, a adolescenților alcoolici, a adolescentelor care rămân însărcinate în urma unor relații întâmplătoare, iar afirmații de genul: “Mie nu o să mi se întâmple așa ceva, copilul meu n-ar face niciodată una ca asta!”, sunt de-a dreptul naive și iresponsabile. Cât adevăr se ascunde în aceste constatări ne-a demonstrat-o și cazul relatat în ziarul nostru de ieri de o mamă disperată din Mangalia, al cărei fiu a consumat droguri în perioada liceului. Deși este convinsă că tânărul, în vârstă de 25 de ani, a renunțat la acest viciu, mama se teme că el poate recădea oricând în plasa acestui cumplit viciu și cere ajutorul specialistului pentru a învăța cum să depășească situația teribil de tensionată dintre ei. Referindu-se la situația acestui tânăr, psihologul Speranța Băcana atrage atenția mamei că, în perioada adolescenței, tinerii au mai multă încredere în grupul de prieteni sau colegi, ceea ce face ca atracția față de tentațiile consumului de substanțe interzise și abuzului, în general, să fie foarte mare. Băiatul de 25 de ani nu se află la așa-zisa vârstă a maturității emoționale și poate traversa o perioadă de instabilitate afectivă, pe care doar ajutat este capabil să o învingă. Este vorba aici despre un tânăr, cu siguranță cu o inteligență afectivă superioară, capabil să se apropie de universul fascinant al trăirilor religioase. Se poate ca și consumul sporadic de droguri în urmă cu ceva vreme să fi fost determinat tot de dorința sa de a experimen-ta altfel de experiențe emoționale. Obligația mamei de a susține idealurile fiului său Actualmente student la teologie, tânărul, care în urmă cu puțin timp încerca să traverseze dincolo de imediatul „aici și acum“, prin drog, o neliniștește pe mama sa, o persoană divorțată, care nu s-a recăsătorit în urma divorțului de tatăl băiatului și care a proiectat în el toate dorințele și idealurile ei despre fiul său, astăzi devenit un tânăr bărbat. În ciuda investigațiilor medicale și a testelor psihologice pe care tânărul le-a trecut de curând, mama sa rămâne circumspectă cu privire la o posibilă recădere a acestuia în mrejele dealerilor de droguri, având temeri privind stabilitatea emoțională a fiului său, care i se pare prea atras de universul religios și care pare a cădea dintr-o extremă în alta. l Instinctele sale materne și protective sunt, desigur, sănătoase și mama nu greșește menținându-și… antenele deschise pentru a repera pericolele din jurul băiatului ei. Aceasta are, însă, obligația să-i acorde fiului său încredere, chiar dacă în sinea ei mai are îndoieli. l Este greu, dar esențial pentru tânărul său fiu să simtă că mama îl iubește ca înainte, dar că îl înțelege și este preocupată de viața sa și de idealurile care îl atrag pe tânăr. El, ca toți cei de vârsta sa, este, desigur, nonconformist, simțind nevoia să depășească limitele cadrului social acceptabil, dorind să iasă în evidență sau să-și testeze propriile abilități sau limite fizice și psihologice, dar mama sa trebuie să aibă tactul de a-i lăsa suficientă libertate, pentru a afla ce îl atrage și ce respinge în anturajul său, să discearnă în privința prieteniilor sale și să-și amintească, atât cât este posibil, de tinerețea sa. l Fiul său, depășind cu bine această etapă fragilă a vieții sale, poate deveni o persoană matură împlinită emoțional, care chiar dacă a ales acum să studieze teologia, va putea să-și întemeieze o familie, înaintând în credință alături de soția sa și fiii lor, așa cum ar fi normal din partea sa. l Mama trebuie să discute despre idealurile sale de viață cu tânărul ei fiu și să nu ocolească nici una din temele ce îl preocupă, deoarece orice om are motivații în spatele fiecărei acțiuni și, în consecință, tot ce va face fiul său de acum înainte provine din adâncul ființei sale. Cu cât motivațiile lui sunt mai conștientizate și acceptate, cu atât îi va fi mai rațională, mai logică, mai acceptabilă traiectoria vieții și realizarea de sine. l Mama va avea nevoie de răbdare și multă înțelepciune, pentru că… antenele sale nu îi vor fi suficiente în lipsa acestor două calități. Fiul său, de asemenea, va trebui să-și găsească timp să discute cu mama sa despre intențiile lui de viitor profesional și personal, dacă dorește să mențină vie relația cu mama lui.