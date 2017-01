„Mama are o idilă cu un puşti, iar eu crăp de ruşine“

„Mama are o idilă cu un puști, iar eu crăp de rușine“

Studiile arată că o relație de dragoste este un parteneriat, iar cei doi ar trebui să se aleagă în funcție de modul în care fiecare poate răspunde nevoilor celuilalt, nu neapărat pe criterii de vârstă. „Tatăl meu a fost un om de nimic, iar mama l-a suportat până când am împlinit 15 ani, ca să nu sufăr. O apreciez enorm că nu s-a certat niciodată cu el în fața mea. E adevărat că o mai găseam plânsă în camera ei, dar a făcut tot ce a putut ca pe mine să mă scutească de certurile dintre ei. După ce am mai crescut, mi-am dat seama că e imposibil să trăiești cu un bețiv în casă. Până la urmă, bunica a convins-o să divorțeze. După divorț, mama parcă înflorea. Era liniștită, își vedea de serviciu, se ocupa mult mai bine de mine, clar, era un om relaxat, cum de mult nu mai fusese. Îi spuneam, mai în glumă, mai în serios, că ar fi cazul să-și găsească și ea un bărbat cu care să se potrivească, dar ea se declara mulțumită cu dragostea și prietenia mea. Pe la sfârșitul lui decembrie 2009 mi-a spus că și-a găsit jumătatea - un băiat de 31 de ani, economist ca și ea, mama având 48. Nu înțeleg situația, pentru că mama nu e deloc o tipă aiurită. Am rămas țeapănă și n-am știut ce să-i spun. E super tipul, dar eu crăp de rușine că lumea deja a aflat cu cine e combinată mama și clevetesc în tot felul. Mai citesc rubrica dumneavoastră pe internet și v-aș ruga, dacă e posibil, să-mi explice și mie psihologul cam din ce motive pun băieții tineri mai mult preț pe femeile coapte decât pe fete de vârsta lor? Din ce mai citesc prin reviste și văd la televizor, ar fi cam invers: bărbații preferă relațiile cu fete mult mai tinere! Tare mult aș vrea s-o înțeleg pe mama!” – Alexandra, 17 ani. v v v Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că, de regulă, diferența prea mare de vârstă între partenerii unui cuplu este considerată o frână în calea unei relații sau a unei familii fericite, însă, potrivit studiilor, mulți dintre cei implicați în asemenea relații consideră că importantă este compatibilitatea celor doi, nicidecum vârsta. Ne-ai spus că îți este jenă de părerea celor din jur față de această idilă a mamei tale. Într-adevăr, psihologul confirmă că diferența de vârstă între parteneri ține mai degrabă de mentalitățile autohtone, datorită cărora bârfele pe această temă par inevitabile, mai ales la români. Nu vârsta separă cuplurile Înainte de a judeca astfel de situații, psihologul atrage atenția că este bine să se pornească de la ideea că o relație corectă de dragoste este cea în care ambii parteneri știu să răspundă nevoilor celuilalt. Dacă această condiție esențială este îndeplinită, restul lucrurilor decurg de la sine. De asemenea, în cuplurile în care există mari diferențe de vârstă, pentru reușita relației contează enorm gradul de cultură și de educație al celor doi parteneri. „Comparativ cu femeile tinere, care, în foarte multe situații se mulțumesc cu apanajul tinereții, o femeie matură este mai relaxată și mai atentă cu felul în care arată, se preocupă mai mult de acest lucru, se gândește de două ori înainte de a spune ceva, nu este impulsivă sau idealistă” – a mai precizat Speranța Băcana, lucruri care le convin de minune bărbaților, mai ales celor tineri, care adoră să nu fie bătuți la cap din orice motiv. Dragă Alexandra, nu este cazul să te rușinezi de postura în care se află mama ta, mai ales că, potrivit evidențelor statistice, situațiile în care bărbații vârstnici care umblă cu femei mult mai tinere sunt relativ de dată recentă. În schimb, cele ale femeilor mature care au relații cu bărbați mai tineri se pierd în negura timpurilor. Mai mult, specialista îți recomandă să cultivi în continuare prietenia pe care spui că ai avut-o mereu cu mama ta și s-o lași pe ea să decidă ce va face cu propria viață, mai ales că până acum a avut parte numai de suferință, deși la mijloc nu a fost diferența de vârstă.