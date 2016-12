Maidanul cu gunoaie din mijlocul Constanţei?

Când va vedea primăria

Maidanul cu gunoaie din mijlocul Constanței?

Deși pare greu de crezut, un teren de pe domeniul public de circa 4.000 de metri pătrați din Inel II, fost stadion pe vremea comuniștilor, este de peste 20 de ani o imensă rampă de gunoi, dar și un veritabil rai al infractorilor, protejați de înălțimea bălăriilor. Sătui de indiferența Primăriei față de mediul infect în care sunt obligați să trăiască, oamenii își strigă disperarea și-i cersă curețe și să amenajeze de urgență zona.Locatarii celor 15 blocuri de pe strada Solidarității, plus reprezentanții spațiilor comerciale din zonă, au ajuns la capătul suportabilității. Cu toate că și ei sunt plătitori de taxe și impozite, nu înțeleg cum este posibilă atâta nepăsare din partea Primăriei față de o situație de o asemenea gravitate. Fără a fi nostalgici ai comunismului, cei care au apucat acele vremuri își aduc aminte că înainte de 1989, pe locul astăzi cloacă era amenajat un stadion de fotbal, împrejmuit cu garduri din metal, cu gazon și tot dichisul. În furia demolării ce a cuprins întreaga țară imediat după Revoluție, tot ce reprezenta o bucată de material de pe care se puteau câștiga bani a fost furat. N-a trecut mult și fostul stadion a devenit ghenă de gunoi în aer liber, în care, zilnic, aterizează tot felul de mizerii, peturi strivite, ambalaje de tot felul, cadavre de animale etc. etc. Mai mult, oameni fără căpătâi și-au încropit… garsoniere în aer liber, „mobilate” cu fotolii, canapele etc., ale căror proprietari n-au avut nicio jenă să îngroașă pătura de mizerie cu lucrurile de care s-au debarasat.Locatarii, ale căror priviri par condamnate să suporte sordida panoramă, au făcut nenumărate apeluri către Primărie, în speranța că pe locul cu pricina se va amenaja un parc, cu locuri de joacă pentru copii și alte utilități moderne, așa cum consideră că merită. Din păcate, din 1989 și până în prezent, locul devine mai mizer de la o zi la alta, amintind de un sat părăsit din lumea a treia, o altă rană deschisă de pe obrazul unui oraș turistic precum Constanța. De asemenea, oamenii se plâng că trăiesc cu teamă din cauza persoanelor dubioase care s-au aciuat în zonă, protejate de bălăriile „cât casa, plus că-și fac nevoile fiziologice prin bălării, e un miros pestilențial imposibil de suportat!”.Ghenele de gunoi, un lux„Colac peste pupăză, pentru cele 15 blocuri există doar șase containere de gunoi. Plus că avem în zonă o grămadă de spații comer-ciale, câteva farmacii, o cârciumă… Unde să intre atâta gunoi? Normal că persoane certate cu munca și tot felul de dubioși să răscolească tot timpul prin gunoaie… O să ne înghită gunoaiele! Primăria trebuie să rezolve urgent, e și o problemă de mediu. Plus că țiganii și-au făcut tot… confortul aici din fotolii și canapele aruncate, răscolesc prin gunoaie, doar au suficient material! Mai rău e că au și copii foarte mici, pe care-i chinuiesc. Când a plouat ultima dată, un bebeluș care era ținut în brațe de mama lui, acoperită cu un sac în cap, a plâns toată noaptea. Îi ru-găm pe cei de la Protecția Copilului să mai descindă pe aici împreună cu poliția, poate că-i sperie! Ziua n-ai să vezi picior de polițist pe-aici. Plus că țiganii s-au mai șmecherit, noaptea vin pe rând…”, ne-a spus, extrem de indignată, o locatară din zonă, care consideră că pentru salubrizarea zonei nu sunt suficiente acțiuni palide din partea Primăriei, ci unele serioase, care să ducă la asanarea acestui focar de infecție. Mai mult, oamenii atrag atenția autorităților locale că nu mai au nici resurse psihice pentru a suporta jalnica panoramă de care au parte zi de zi și așteaptă o intervenție în forță.