Maidanezii, un pericol sau în pericol?

pe mazarica il doare la basca rosie de lamentarile voastre,iar sefii de serviciu de primarie sunt intocmai ca si el,am avut ocazia sa cunosc inspectori si sefi de servicii din primaria mazarista,majoritatea niste jigodii si putori nepasatoare ca si mazare si clanul lui;asa ca...asa cum e primarul asa si ecarisajul lui, adica ii doare in 14 de sesizari si reclamatii..nu doar in zonele alea ci in toate cartierele sunt caini..iar cand ii chemi prind doar un catel pricajit si lasa ceilalti 10-15 caini mari la loc,adica tocmai cainii periculosi si rai sunt lasati pe strada ca imbecilii de hingheri nu pot sa ii prinda pt ca merg cu plasele alea ca in evul mediu,nu au auzit de pistoale cu electrosocuri in 2012:))..era zilele trecute pastaia la un eveniment in care s-a dat in stamba venind de pe acoperis si indemna constantenii sa faca sport.!hahahahahahaha...sa faca el ciclism si miscare in parcurile ,strazile si circuitele de bicicleta inexistente din CTA ,strazi si parcuri in schimb pline de caini,multi caini maidanezi care abia asteapta sa muste pe cei care alearga sau merg cu bicla...eu va spun de 2 ani , cum puteti realege un primar care a umplut orasul de caini maidanezi si gunoaie?!?!?!cred ca multi constanteni sunt masochisti!