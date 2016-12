Puncte de vedere

"Maidanezii, un motiv de a ciuguli din sacul bugetului!"

Tone de rahați de câine pe trotuare și pe străzi, poluare fonică (întregul oraș… un lătrat de câine!), mii de oameni ajunși la Urgență etc. etc. În opinia anti-maidanezilor, toate acestea se perpetuează din cauză că patrupedele nimănui ar fi „un motiv de a ciuguli din sacul numit buget“, pe care contribuabilii îl umplu în zadar din munca lor.Probabil că cititorii ediției on-line a ziarului nostru au observat că majoritatea articolelor care-l vizează pe edilul șef al Constanței sunt… gratulate cu reacții acide și, indi-ferent de subiectul dezbătut, pro-blema câinilor vagabonzi este repusă pe tapet. Oamenii o fac din disperare că opiniile lor, chiar și atunci când au relevanță maximă, nu sunt luate în seamă. Nu că s-ar aștepta la reverențe din partea primarului, însă, în calitate de constănțean cu ștate vechi, Mugur Popa nu mai suportă „disprețul, grosolăniile, ipocrizia pe care ni le servește primarul ori de câte ori îi aducem critici”. Nu îi stă în fire să dea cu bâta, însă faptul că deși a avut ocazia… să lovească cu argumente, care apoi au zburat pe lângă urechile primarului, îl fac să creadă că „domnul Mazăre consideră criticile un moft, o făcătură politică, altfel ar fi tratat cu atenție of-urile constănțenilor, printre care cel al maida-nezilor, dar și multe altele, sunt cap de afiș. Să fi văzut și eu o dată măcar că face o întâlnire publică, într-un loc ales de dânsul, în care să ne explice de ce trebuie să suportăm veșnic teroarea câinilor nimănui, de ce a fost nevoie ca emblema Cazino să se facă praf, de ce trebuie să-i adune pe toți oamenii cu probleme într-un ghetou, în plin oraș? De ce? De ce?...”.Onestitatea de a nu te lăsa învins!M. Matei (37 ani), ne-a spus că după ce fetița sa, în vârstă de nouă ani, a fost mușcată de un maidanez, în zona Boema („de atunci, nu mai merge singură nicăieri!”), a avut ocazia să i se plângă direct prima-rului Radu Mazăre, propunându-i eutanasierea: „În loc să-mi răspundă, m-a întrebat în ce partid sunt. Ar trebui ca toți constănțenii să fie uniți. Probabil că tot mai puțini au curaj sau speranță. Eu zic să nu ne lăsăm învinși ușor și să-i cerem primarului să se întoarcă cu fața la problemele Constanței, mai ales că s-a terminat sezonul estival, să mai lase la o parte Mamaia…”. Deși admite că este frustrant să vorbești de unul singur, cititoarea noastră consideră că atâta vreme cât speranța nu va fi privită ca un fel de obligație morală, vocea opiniei publice va fi din ce în ce mai slabă…Neimplicare de colo până colo…„Doresc să protestez împotriva primarului, a parazitismului anga-jaților primăriei și neimplicarea generală a instituțiilor subordonate primăriei! Să vă fie rușine că orașul e plin de maidanezi și gropi de gunoi chiar și în plin sezon estival, că poliția locală nu se implică cu mai nimic în soluționarea proble-melor scandalurilor nocturne…”, am reprodus dintr-un comentariu postat ieri, la articolul „Ce dilemă îl macină pe primarul Constanței?, sub semnătura: „anti mizerie și gunoaiele din centru și zona peninsulară”, ca dovadă a faptului că oamenii nu ratează nicio ocazie din a-i reaminti edilului șef despre lucrurile care le fac viața amară. Același cititor și-a exprimat indignarea și față de problema căruțelor care merg prin oraș de-a valma, cu gunoaie și peturi, deși e interzis de lege, iar primăria și poliția locală nu reacționează...Maidanezii, poveste nemuritoare...Referitor la eterna problemă a maidanezilor, același cititor reiterează câteva motive pentru care patrupadele nu ar mai trebui să mișune pe străzi: l siguranța și sănătatea cetățeanului l nenumăratele boli pe care le transmit l costurile ridicate ale tratamentelor anti-rabice, bani grei pentru adăposturi, mâncare, deparazitare etc. „Câinii sunt ce sunt gropile pentru regii asfaltului: trebuie să existe an de an, ca motiv de a ciuguli din sacul numit buget, pe care-l umpleți în zadar cu munca voastră”.Prin același mesaj se atrage atenția că lăsarea maidanezilor pe străzi este chiar în defavoarea lor, căci nehrăniți și neîngrijiți, ajung să moară de foame, de frig, de cald, de sete, de boli cumplite, călcați de mașini sau chinuiți de cetățeni ajunși în pragul disperării din cauza agresivității lor.Considerați că dacă vocea opiniei publice constănțene ar fi mult mai puternică, primarul se va implica în rezolvarea problemelor care-i macină?