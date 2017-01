Puncte de vedere

Maidanezii - potol pentru animalele de la Zoo?!?

Ce soluții există pentru câinii fără stăpân? Eutanasiere sau sterilizare și reîntoarcerea lor pe stradă? Câinii sau oamenii? Sunt întrebări cu răspunsuri diferite, și asta în ciuda faptului că patrupedele fără stăpân continuă să sfâșie oameni în toată țara. Nicio lege nu obligă autoritățile să numere maidanezii, să-i treacă într-un registru și să țină o evidență clară a celor care au fost vaccinați sau există pe străzi. Dar nici nu le permite acelorași autorități să eutanasieze vreun câine sănătos, căci… îi înhață „Legea Marinescu”, „altă grozăvie!”, promulgată în 2008, lege datorită căreia maidanezii s-au înmulțit pe străzi. În schimb, legislația obligă autoritățile locale să amenajeze adăposturi, în funcție de necesități, să sterilizeze și să deparaziteze patrupedele, iar după șapte zile de cazare, să le dea spre adopție. Din păcate, se știe foarte bine cum se achită autoritățile constănțene de aceste obligații. Așa stând lucrurile, nu e de mirare că maidanezii, chiar și cei care sunt sterilizați, până la urmă tot în stradă ajung și se descurcă așa cum pot… Agresori și victime Maidanezilor li s-a dus buhul că nu răspund de faptele lor atunci când sunt hămesiți de foame. Dovadă, numărul din ce în ce mai mare de oameni căzuți pradă cruzimii lor. La fel de adevărat este că maidanezii nu sunt doar agresori, ci și victime. Astfel, în urma unui recensământ recent al animalelor maltratate de români realizat de „Green Report”, cu ajutorul asociațiilor de apărare a drepturilor animalelor, s-a demonstrat că cel puțin două sau trei animale sunt schingiuite sau ucise zilnic în România. Un adevărat cerc vicios, din care țara noastră, din păcate, a dovedit că nu se poate desprinde printr-o legislație coerentă, care să fie agreată de covârșitoarea majoritate a românilor. În aceste con-diții, disperați, oamenii își storc creierii pentru a găsi o metodă care să-i scape definitiv de calvarul maidanezilor. „Nu urăsc animalele, însă iubesc oamenii!“ „Nu vreau să creadă cineva că n-am inimă, dimpotrivă, nu urăsc animalele, am crescut cu ele, am avut și eu, le-am îngrijit așa cum trebuie - ne-a spus Constantina Chebab, din Constanța. Însă atunci când văd că, sub pretextul unei iubiri față de niște animale pe care nu le ajută cum ar trebui, așa-zișii iubitori ai maidanezilor fac proteste peste proteste când se pune problema eutanasierii lor, dar bagă capul în nisip atunci când câinii omoară oameni - a se ve-dea recentul caz de la Argeș! - nu pot să tac, e prea multă ipocrizie. Pentru că am auzit că la grădinile zoologice sunt probleme cu hrana animalelor, m-am gândit că acești maidanezi care ne sufocă orașul și ne amenință zi și noapte ar putea să fie mâncare pentru animalele sălbatice, după o anestezie care să-i ferească de dureri și chinuri. În fond, în libertate, animalele sălbatice nu se mănâncă între ele, iar cei de la Protecția animalelor nu au ce să le facă? De ce, pentru hrana omului, este permisă omorârea a milioane de animale de tot felul, iar câinii nimănui trebuie să fie protejați, în condițiile în care ei ne fac atâta rău? Ar fi cazul să revenim cu picioarele pe pământ și să terminăm cu ipocrizia asta, în condițiile în care friptura nu lipsește de pe masa omului! Adică, mielul, puiul etc. etc. pot fi omorâți, iar câinii trebuie lăsați să ne omoare ei pe noi!” a conchis cititoarea noastră, care speră că și iubitorii de animale vor înțelege că locul unui animal, oricare ar fi el, nu trebuie să fie strada!