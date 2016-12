Maidanezii, marfă pentru export?

Carnea de câine este o tradiție culinară nu numai în China, ci și în Coreea, iar pisicile sunt considerate delicatese în Vietnam și chiar America de Sud.După ce Curtea Constituțională a declarat Legea maidanezilor ca neconstituțională, conștienți că dacă nu se va acționa pentru adunarea patrupedelor de pe străzi, numărul acestora va fi și mai mare, iar pericolul pe măsură, mai mulți cititori au ajuns la concluzia că aceștia s-ar putea transforma, dintr-o problemă, într-o oportunitate pentru țara noastră.Adrian Mireanu, deși mare iubitor de animale, urmare nenumăratelor călătorii făcute în țările asiatice, unde se consumă, fără niciun fel de repulsie, diverse preparate culinare pe bază de carne de câine, consideră că exportul maidanezilor în aceste țări ar fi o măsură nu doar civilizată, avantajoasă financiar, ci și foarte sigură pentru ca maidanezii să dispară de pe străzi: „Să fim serioși, în România câinii fără stăpân sunt de ordinul milioanelor, iar dacă nu se iau măsuri, în câțiva ani o să depășească numărul oamenilor. Poate că unii mă vor judeca, dar problema e foarte serioasă, gravă, trebuie musai făcut ceva”. Cititorul nostru nu crede că eutanasierea este o soluție, fiind „scârbit” și de felul cum se comportă așa-zișii protectori ai animalelor: „Doar latră, scuzați expresia... De ce nu apără toate animalele, ci doar pe cele de pe urma cărora mai pică niște bănuți? Curat ipocrizie!”.Cum e cu animalele secerate pe șosele?Dacă tot există atât de mulți iubitori de animale, lucru lăudabil, de altfel, Ela Marzis nu înțelege de ce atitudinea lor nu este la fel de vehementă și când acestea sunt secerate pe șosele. Aproape că nu există șofer care să nu fi lovit, dacă nu omorât, măcar un câine în viața lui. Nici nu se poate altfel, de vreme ce ei sunt lăsați să mi-șune pe străzi, zilnic, punându-i în dificultate pe conducătorii auto: „Chiar iubesc câinii, dar tot am omorât unul pe șosea, în dreptul localității Agigea. Mi-a sărit în față, am încercat să-l evit, s-a dezorientat și l-am luat în plin. Mi-a distrus bara din față, iar spe-rietura a fost zdravănă. Asta în-seamnă că ecarisajul și asociațiile pentru protecția animalelor își fac treaba? De ce numai în România nu se poate găsi o soluție civilizată pentru eliberarea străzilor de maidanezi? Știe cineva câți mor striviți sub roțile mașinilor?”.Despăgubirea celor mușcați sau implicați în accidenteConstantina Chebac consideră că cei care sunt împotriva eutanasierii ar trebui să suporte chel-tuielile presupuse de tratarea celor mușcați de maidanezi „și toate consecințele legate de prezența lor pe străzi. De ce să plătim noi pentru maniile unora? Se rezolvă problema cu mitinguri? Am mai propus și cu altă ocazie ca maidanezii să servească drept hrană pentru câinii de la zoo. Acum 2000 de ani se spunea că zeii când vor să-i piardă pe muritori le iau întâi mințile. Mie mi se pare că mințile multor așa ziși iubitori de câini au plecat la plimbare”.Este clar, în cazul unui accident rutier provocat de un câine care vagabondează pe străzi și șosele intens circulate, animalul nu are nicio vină, iar legea nu-l condamnă pe el, ci pe șofer, care, în afară de faptul că are conștiința încărcată de… crima comisă fără voia lui, are multe de plătit: „Chiar eu am pățit-o, a fost un accident urât, au suferit și alți participanți la trafic din cauza manevrei mele riscante ca să evit câinele, era mare, iar despre costul reparațiilor nu mai vorbesc. Eu cred că societățile de asigurare ar trebui să ceară despăgubiri de la primării când accidentele sunt provocate din cauza maidanezilor!”.Sterilizarea, altă gogoriță…Se tot spune că una dintre cele mai eficiente măsuri de control a reproducției maidanezilor este sterilizarea. Din păcate, K. Constantina a văzut nenumărate animale marcate ca fiind sterilizate: „Care apoi au fătat. Răspunde cineva pentru asta? Câinii veșnic o să se înmulțească, cățeii sunt aruncați de vii, n-are omul suflet să-i omoare. M-a deranjat hotărârea Curții Constituționale, cum lași tu o primejdie așa mare pe străzi? Constituția nu apără viața omului, doar pe a câinilor? Pe vremuri, dacă scăpai câinele pe stradă, ori ți-l otrăveau, ori îl luau hingherii. Aruncăm la gunoi toată experiența milenară…”Oamenii speră ca propunerile lor să fie serios analizate, iar legea reevaluată, astfel încât să se poată lua măsuri unitare la nivelul întregii țări, având în vedere că transbordarea câinilor dintr-o localitate în alta este deja sport național.