Mai poţi fi bun prieten cu cel care te-a trădat?

Mai poți fi bun prieten cu cel care te-a trădat?

„Prietenia sfârșește acolo unde începe neîncrederea!“ – spunea Seneca, un mare filozof roman, care a trăit în secolul I al erei noastre. „Nu sunt supărat că m-ai mințit, sunt supărat că de acum încolo nu te pot crede!“ - spunea Friedrich Nietzsche, un filozof german care a trăit în secolul XIX.Așadar, din cele mai vechi timpuri, prietenia a fost considerată ceva sacru, iar măsura ei a fost dată de încredere. Iar când încep să apară dovezile de trădare din partea unor așa-ziși buni prieteni, psihologul Speranța Băcana spune că edificiul prieteniei se clatină serios, apoi, inevitabil, se dărâmă: „Cu toții facem greșeli, nimeni nu e perfect nici măcar într-o relație de prietenie, mai avem și momente de slăbiciune. Însă toate derapajele se pot ierta, mai puțin minciuna. Pe minciună nu se poate clădi nimic, darămite o prietenie adevărată! Nu degeaba se spune că prietenie adevărată este doar aceea care face față la testul timpului, iar în situațiile grele, devine colacul de salvare. Nu degeaba se spune că, dacă ești norocos, într-o viață de om poți avea un singur prieten adevărat”.„Otravă“ cu picătura!„Am fost trădată urât de cea mai bună prietenă. După 12 ani în care, cel puțin eu n-am avut secrete față de ea, iar ea a arătat că merită încrederea mea, mi-am dat seama că secretele, intimitățile mele au ajuns subiect de bârfă. Simt că tot ce descopăr acum îmi otrăvește sufletul cu picătura. Ea regretă și promite că nu se va mai întâmpla… În plus, mă avertizează că, fără ea, n-o să mă descurc, eu fiind mai timidă. Am nevoie s-o cred… Din cauza ei, nu mai am încredere în nimeni și am intrat în depresie!” – ni s-a confesat o tânără, care a cre-zut cu toată ființa ei într-o prietenie, pe care, astăzi, o consideră „toxică”.Trădarea te bagă în depresieDacă nu faci efortul să te rupi de persoana care te „otrăvește” psihic în fiecare zi, fie că acea persoană este cel mai bun prieten sau cineva din familie sau anturaj, riscul de a intra într-o stare depresivă este foarte mare, spune psihologul. Iar când o prietenie este percepută ca fiind toxică și când ultima brumă de încredere dispare, acea relație nu va aduce beneficii niciunei părți. În plus, oricât de veche și de strânsă ar fi fost acea legătură sufletească, nu mai are nicio șansă. „Într-o prietenie adevărată, trebuie să fie echilibru perfect, iar măsura echilibrului este dată de respect și sprijin necondiționat. Prietenia toxică apare când acest echilibru este zdruncinat, când nevoile unuia sunt îndeplinite, pe când ale celuilalt, nu. Lucrurile nu sunt deloc simple, căci o prietenă apropiată îți poate influența întreaga viață, de la sănătate până la profesie, impactul comportamentului duplicitar fiind negativ pe toate planurile. Sunt multe feluri în care o prietenă te poate răni, aici lucrurile nu pot fi generalizate!” – completează psihologul.Pasul înapoiÎn prieteniile care îți fac mai mult rău decât bine, singura soluție este pasul înapoi. În plus, psihologul a ținut să mai precizeze că, într-o societate ca a noastră, dominată de femei, reprezentantele sexului frumos sunt considerate mai „toxice” decât bărbații, pentru că unele n-au scrupule când caută, cu orice preț, să dețină supremația. Și, totuși, ca și în cazul prezentat astăzi, se întâmplă să nu poți rupe o asemenea relație. Această dificultate se bazează pe aceleași considerente pentru care multe femei își trăiesc nefericirea, o viață întreagă, alături de parteneri care nu le respectă, în care nu mai au nicio brumă de încredere. O fac și din obișnuință sau din teama că ar da prea ușor cu piciorul unei vechi prietenii sau că n-o vor putea înlocui cu alta, mai ales că prietenul „toxic” este maestru în a te convinge că, fără el, nu te poți descurca.