Magiun de prune

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ingrediente: 20 kilograme de prune. Preparare: Dacă nu aveți nici timp și nici condiții să realizați magiunul de prune în mod tradițional, îl puteți face și în bucătăria unui apartament. Se poate face pe aragaz, dar, mai simplu, direct în cuptor, unde o să aveți temperatură constantă și risc de afumare aproape de zero. Urmați pașii următori: spălați fructele, îndepărtați codițele și sâmburii. Pasați sau puneți fructele ca atare într-o cratiță adâncă, cu capac. Introduceți vasul la cuptor pentru 6-8 ore, la 160 de grade (temperatură medie). Verificați și amestecați o dată pe oră în primele patru ore și din 30 în 30 de minute în următoarele două și din 15 în 15 minute până capătă consisența dorită. Puneți apoi magiunul în borcane și dați-l la rece. Nu necesită nici zahăr și nici conservanți, aharurile și pectina din fructe fiind suficiente. Numai și numai dacă prunele sunt insuficient de dulci se mai poate adăuga zahăr. Nu mai mult însă de 50 de grame pentru fiecare kilogram de fruct. Unele gospodine folosesc oțet (o lingură pentru fiecare kilogram, adăugat în partea finală a procesului de fierbere) sau aspirină. Dacă magiunul e fiert suficient, nu are nevoie de niciun conservant. Magiunul se prepară simplu, așa cum e descris mai sus. Există însă și varietăți cu nucă (un kilogram miez de nucă la 10 kg de prune, adăugate la finalul fierberii) sau cu rom (500 ml de rom la 10 kilograme de prune, adăugate la finalul procesului de fierbere).Rețetă de la bunica: Principalul risc în producția magiunului de prune este afumarea. Pentru a o preveni trebuie să amestecați constant, în special în partea finală a procesului de preparare și să aveți un foc mic, dar constant. În mod optim, va trebui să realizați două gropi, una sub ceaun și una lângă. În cea de lângă veți produce constant jar, pe care îl mutați treptat în groapa de sub ceaun. Sterilizați borcanele. Spălați prunele și scurgeți-le de apă (tradițional, printr-un tifon). Îndepărtați codițele și scoateți sâmburii prunelor. Aruncați prunele stricate. Puneți prunele în ceaun, împreună cu câteva căni de apă pentru a porni fierberea. Nu prea multă, pentru că o să așteptați mult să se evapore, nici prea puțină, că se vor arde prunele de la fund, doar cât să acopere ceaunul cu două degete de apă. În mod tradițional, prunele se pun la fiert întregi, însă, dacă vă doriți ca produsul finit să aibă o textură fină puteți trece prunele (fără sâmburi) prin mașina de tocat roșii. În acest caz nu mai e necesar să adăugați apă. Fierbeți la foc mic și amestecați, timp de 4-5 ore, până când magiunul scade (cam la 70% din volumul inițial) și are culoarea vișiniu întunecată, aproape neagră, consistența unei smântâni cleioase și se desprinde de pe marginea ceaunului asemenea mămăligii. Când se răcește, lingura trebuie să stea dreaptă în magiun. Turnați în borcanele sterilizate magiunul cald sau chiar rece, acoperiți și introduceți la rece, în loc întunecat (pivniță, cămară). Se va păstra fără probleme câteva luni.