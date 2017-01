Machiajul potrivit pentru serviciu

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De ce contează atât de mult machiajul pe care alegi să-l porți în orele când te afli la serviciu? Specialiștii în cosmetică spun că femeile trebuie să-și facă timp pentru a se machia corect, din simplul motiv că machiajul ascunde o serie de informații despre propria persoană, pe care angajatorul le poate folosi, prin intermediul unor persoane competente, dacă dorește acest lucru. Iată câteva recomandări pentru un machiaj reușit la locul de muncă, oferite de Diva.hair:Produsele cosmetice, folosite cu măsurăAi mare grijă, din cauză că un contur mai mult decât evident al pleoapelor, culorile țipătoare, genele false, obrajii mult prea îmbujorați nu vor fi privite cu ochi buni la serviciu, nici de colegi, dar nici de șefi. Mai rău este că ai putea fi bănuită că nu urmărești propriul aspect, ci mai degrabă să atragi atenția asupra fizicului tău, calificându-te drept indecentă, neprofesionistă și ignorantă a codului bunelor maniere.Machiajul potrivitCosmeticienii sunt de părere că pentru acest moment al zilei, nuanțele neutre, alese în funcție de culoarea ochilor (ca să nu dai greș, alege chiar o nuanță similară culorii ochilor), mascara pentru definire, un blush discret și un ruj mat (poți folosi un ruj mai aprins, dacă îți machiezi foarte discret pleopele) alcătuiesc un look „profi”, care nu riscă să-ți umbrească aptitudinile profesionale.Nici lipsa machiajului nu dă bineDacă se întâmplă să te trezești mai târziu și să nu ai timp să te machiezi, nici așa nu e bine, căci vei crea impresia că nu preț pe propria imagine în relațiile de serviciu, ceea ce poate însemna delăsare etc. Pentru a ieși din încurcătură, chiar dacă nu te machiezi acasă, ar trebui să porți în poșetă o cremă hidratantă nuanțatoare sau un fond de ten compact, mascara și gloss discret, pentru a-ți compune un look îngrijit în numai câteva secunde (în liftul clădirii în care lucrezi, în baie sau oriunde găsești un loc potrivit pentru a te aranja).