Cosmetica la domiciliu

Machiaj festiv pentru ochii verzi

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„De obicei, îmi place machiajul discret. Din cauza asta nu mă pricep să mă machiez mai special. Am nevoie de niște recomandări pentru machiajul ochilor verzi pentru seara de Revelion. Cu mulțumiri, Janette Pală”.v v vOrice femeie își dorește ca de Revelion să arate impecabil. Indiferent de preferințele de peste an, în noaptea magică se recomandă un machiaj strălucitor, care să pună în valoare trăsăturile. Potrivit specialistei în cosmetică, Bogdana Oancea Stoian, pentru machiajul ochilor verzi, ideale sunt nuanțele de mov, roz închis, vișiniu. Referitor la culoarea gri, întrucât este o nuanță în tendințe pentru hainele actualului sezon, dacă vă îmbrăcați astfel nu ezitați să vă faceți frumoasă cu farduri în tonuri de gri. Pentru un plus de strălucire, folosiți un contur negru de jur împrejurul ochilor, pentru a da intensitate privirii, iar pentru o mai mare expresivitate, aplicați un tuș cu sclipici și, de ce nu, gene false.