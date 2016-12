„Mă pot angaja pe durata nedeterminată cu jumătate de normă?“

„Am semnat un contract cu timp parțial pe șase luni. Am vreo șansă ca să mi se facă un contract pe durată nedeterminată, dar tot cu program redus? Ar mai fi o problemă: la angajare, mi-au spus că n-am dreptul la ore suplimentare. Mai sunt câțiva angajați cu jumă-tate de normă, dar care fac ore suplimentare și sunt plătiți pentru asta. E corect? Am întrebat la Personal, însă nu mi s-a dat niciun răspuns. Ana G.”.v v vOrice angajator poate să încadreze salariați cu fracțiune de normă prin contracte individuale de muncă (CIM), atât pe durata nedeterminată, cât și pe durată determinată, cu condiția de a fi încheiate în formă scrisă - ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Așadar, și contractul individual de muncă cu timp parțial, ca orice alt contract individual de muncă, dealtfel, trebuie să conțină anumite informații. Însă, atenție, pe lângă informațiile obligatorii, sunt câteva elemente care trebuie să se distingă într-un contract de muncă cu timp parțial și care nu pot lipsi, sub nicio formă, din acest document. Iată care sunt aceste elemente: interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgențe destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. De asemenea, într-un contract cu timp parțial trebuie precizate cu claritate și durata muncii și repartizarea programului de lucru; condițiile în care se poate modifica programul de lucru. Dacă se întâmplă ca aceste elemente să fie omise din CIM cu timp parțial, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.