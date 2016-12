„Mă poate despăgubi o firmă dispărută din peisaj?“

Dreptul de a fi despăgubiți pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor și serviciilor este asigurat de legislație.În realitate, există consumatori care nu știu (sau nu fac niciun efort în acest sens) că legea obligă agenții economici să-i informeze complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor pe care intenționează să le achiziționeze la un moment dat.Mai mult decât atât, consumatorul ar trebui să fie informat din start și despre modul cum poate fi despă-gubit pentru eventualele daune pro-vocate de produsele sau serviciile care nu respectă standardele de calitate sau clauzele contractuale.Cu toate că nu cunoaște, în detaliu, ce și câte drepturi are ca și consumator, Adela Valeriu știe că un obiect care se strică în interiorul termenului de garanție poate fi înlocuit sau reparat. Nu știe însă ce șanse mai are să rezolve problema dacă magazinul de la care a cumpărat produsul, respectiv o combină muzicală: „A dispărut din peisaj, cu bagaje cu tot, nici firma nu mai e pe ușă. Mă mai poate ajuta OPC în situația asta?”.Există soluțiiDacă un consumator se plânge că s-a pricopsit cu un produs defect, care se află încă în garanție, legea îl obligă pe vânzător să răspundă față de cumpărător. Prin urmare, în cazul semnalat mai sus, vânzătorul, prin magazinul respectiv, trebuie să dispună fie repararea, fie înlocuirea produsului defect, în baza contractului pe care îl are cu consumatorul.Având în vedere situația specială reclamată, Dionisie Culețu, comisar șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, vă recomandă, doamnă Valeriu, ca pe baza tuturor documentelor de care dispuneți să completați o fișă de reclamație pe care s-o depuneți la sediul acestei insti-tuții (strada Poporului, nr. 121 bis, Constanța, telefon: 0241/554.557), pe baza căreia să se demareze cercetările în acest caz: „Obligația noastră este să rezolvăm problema, însă acest lucru nu este posibil în lipsa datelor necesare. De aceea este nevoie de completarea acelei fișe. Vom vedea apoi, și cu ajutorul Registrului Comerțului, dacă firma respectivă are sau nu filială sau sucursală în Constanța. Dacă nu, atunci transmitem dosarul către București, facem uz de toate portițele”.