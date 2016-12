„Mă iau în râs, că strâng în parc, după câine!“

Adriana Timofte își face un titlu de mândrie din faptul că este proprietara unui câine. A simțit nevoia să o spună și public, veți vedea și de ce, că ori de câte ori merge în parc, împreună cu cățelul, are o măturică, un făraș și o pungă pentru a strânge după ce patrupedul își face nevoile: „În loc să-mi urmeze exemplul și să nu umple parcul cu mizeriile câinilor, alți proprietari de câini mă iau în râs («Iar a venit nebuna, cu fărașul după ea!»), își bat joc de mine că strâng în parc, după câine. Nu mai spun că am avut grijă și de educația câinelui. Nu latră la orice oră din zi și din noapte, nu-și face nevoile pe scară sau în lift, și-a învățat bine toate lecțiile, tocmai ca să nu avem probleme cu nimeni. Din păcate, foarte puțini sunt ca mine, o spun fără modestie, pentru că asta e realitatea. Puțini înțeleg că un animal are inteligența limitată, indiferent de cum îl credem noi, iar dacă este educat prost, nu e din vina lor, ci a stăpânilor. Stăpânii sunt cei care îi încurajează să reacționeze lătrând la orice zgomot. Ei confundă animalul de companie cu un paznic cu arma în mână, gata să tragă când e călcat de hoți”.Frica de vecini, artificialăCititoarea noastră n-a avut niciodată probleme cu vecinii din cauza câinelui său. În schimb, în bloc e tevatură mare din cauza câtorva familii care dețin câini gălăgioși, chiar agresivi. Nici nu mai știe de câte ori a dat ochii cu Poliția, pe motiv de tulburare a liniștii publice, din simplul motiv că deține și ea un câine: „Nu e de mirare de ce vecinii mei vor să ceară, în adunarea generală a asociației, interzicerea creș-terii câinilor în apartamente! Îi înțeleg, dar n-ar trebui să mă bage și pe mine în aceeași oală!”.Date fiind circumstanțele, femeia se întreabă dacă trebuie pedepsiți toți câinii crescuți la bloc, indiferent că sunt buni sau răi?