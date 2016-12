"M-am săturat să tot găsesc maşina lovită în parcare!"

"M-am săturat să tot găsesc mașina lovită în parcare!"

„Este pentru a doua oară în ultimele trei luni când găsesc mașina fiicei mele lovită în parcare. Eu cam bănuiesc cine este, dar nu am dovezi. Aș vrea s-o duc la reparat, fiica mea se întoarce la Crăciun. Are CASCO. Am închiriat deja un garaj, că răzbunătorul ține aproape! Pot să i-o duc eu la reparat?” – întreabă o cititoare.v v vSigur că puteți să vă ocupați și dumneavoastră de procedura privind solicitarea de daune CASCO în caz de avarii, însă, pentru asta, va trebui ca, între timp, fiica dumneavoastră să vă trimită o procură notarială, document care să vă permită să vă ocupați de toate formalitățile specifice în astfel de situații. De asemenea, la dosarul de daună mai trebuie atașate și certificatul de înmatriculare, și cartea de identitate a autovehiculului.