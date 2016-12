„M-am băgat singur în bucluc, să nu zic altfel!“

Când să se ajute frații între ei dacă nu la nevoie?După ce a făcut un credit bancar pe numele lui, însă toți banii au ajuns în buzunarul fratelui său (care, între timp, și-a încălcat promisiunea de a suporta lună de lună ratele bancare), un cititor s-a trezit cu somație de executare silită din partea băncii: „Întotdeauna m-am împăcat foarte bine cu fratele meu mai mic, numai pe el îl am. De când s-a însurat, s-a mai schimbat treaba, dar tot fratele meu rămâne. Acum doi ani a avut nevoie de bani, nu aveam să-l împrumut, nici alții mai cu bani nu s-au înghesuit să-l împru-mute. Din cauză că el nu îndeplinea condițiile de la bancă, m-am oferit să fac creditul pe numele meu, fratele și cumnata jurând că o să plătească ei ratele. Până în august 2011, fratele mi-a plătit lună de lună ce era de plătit, n-am avut probleme, iar banii dați de el au ajuns la bancă. După aia au început problemele lor din familie, nici nu-mi spune exact despre ce e vorba, adevărul e că a uitat de bani. Eu am plătit cu mare greutate ratele până în ianuarie, dar de atunci nu mi-am permis nici eu”.Cum se întâmplă în astfel de situații, autorul creditului s-a trezit cu somație de la bancă, prin care este avertizat că dacă nu plătește datoria, o să fie executat silit, atâta vreme cât banii au fost ridicați sub semnătura lui, nicidecum a fratelui: „Nu stă banca la discuții că ai dat tu banii nu știu cui, chiar dacă am martori! Totuși, nu există nicio cale să ies din situația asta, că risc să-mi pierd acoperișul de deasupra capului!”Banca nu iartă!În legătură cu creditul bancar care v-a dat atâtea bătăi de cap, ideal ar fi fost ca înainte de a-l contracta să fi trecut pe la un notar, să-i fi explicat că acel credit este o formă de împrumut către fratele dumneavoastră, astfel încât astăzi să fi avut un angajament scris, legal, în acest sens.Cum nu aveți nicio dovadă că banii din respectivul credit au ajuns în buzunarul fratelui dumneavoastră, potrivit explicațiilor notarului Oana Stireanu, va trebui să cereți ajutorul instanței de judecată. Este posibil ca atunci când va apărea în fața judecătorilor și va da ochii și cu martorii, despre care susțineți că există, fratele dumneavoastră să recunoască situația și să preia, implicit, plata datoriei. Oricum, atâta vreme cât pe cale amiabilă nu ajungeți la o înțelegere, altă soluție de a ieși din impas nu prea aveți.