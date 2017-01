Luptaţi în justiţie împotriva bancherilor!

Vox populi

Luptați în justiție împotriva bancherilor!

Luptați în justiție împotriva bancherilor neloiali cu clienții, căci legea e de partea voastră! - este motto-ul pe care cititorii noștri îl scot la înaintare pentru toți cei s-au trezit peste noapte cu majorări nejustificate ale dobânzilor la împrumuturi și se declară neputincioși să se bată cu „cu sistemul ticăloșit” După ce, în ultimele zile, au umflat dobânzile la împrumuturile pentru persoane fizice, bancherii încearcă să arunce pisica în curtea BNR. Cititorii noștri sunt de părere că persoanele care au probleme din această cauză, în loc să-și plângă de milă, ar face mai bine să se informeze și, dacă într-adevăr sunt nedreptățite de o decizie sau alta a unei bănci, să-și caute dreptatea în justiție. Să le dăm o lecție bancherilor! „Nu înțeleg de ce noi, românii, ne-am făcut un obicei să ne tot plângem atunci când ne considerăm nedreptățiți, dar ne e greu să ne căutăm dreptatea în instanță! Eu cred că putem cere ajutorul unor rude sau cunoștințe care se pricep la problemele bancare, este imposibil să nu găsim asemenea persoane dacă insistăm, și să urmăm exemplul profesorului de istorie din Buzău, care a știut să-și susțină cauza și să câștige în instanță procesul împotriva acelei bănci care i-a tot mărit aiurea dobânzile la creditul de nevoi personale. Dacă toți vom face așa, ia să vedeți că n-o să le mai ardă bancherilor, care, în afară de bani, nu văd altceva în fața ochilor, să-și mai bată joc de clienți cu zâmbetul pe buze!” – Dida Trandafir, 34 ani, din Constanța. Dacă măsură nu e, nimic nu e… „Eu nu am făcut nici un credit ban-car, dar am vreo două depozite la bănci diferite. Chiar când s-a declanșat vâltoarea asta cu băncile, un prieten m-a sfătuit să-mi retrag toți banii și să-i țin la saltea, până se liniștesc lucrurile. Eu nu m-am speriat și n-am făcut treaba asta. Nu știu de ce, dar chiar îl cred pe guvernatorul BNR când spune că băncile românești nu sunt în pericol dacă nu sar calul. Ceea ce nu înțeleg este de ce, până acum, se putea lua un credit numai cu buletinul? Chiar și la noi la firmă am avut angajați care au făcut împrumuturi, după care au plecat de la noi, iar băncile le-au pierdut urma. Îi tot caută la noi, și după aproape un an de zile! Așa ceva mi se pare o aventură! Acum, s-a căzut în extrema cealaltă, și iar nu e bine! Important pentru orice bancă eu cred că sunt echilibrul și corectitudinea, dar n-ai să vezi așa ceva în locuri în care obiectul muncii este… ochiul dracului” - Leo Surdu, 46 ani, din Constanța. Unde nu-i cap, vai de pungă! „Nu pot să spun că sunt om fără carte, dar am luat țeapă acum doi ani, când am luat un credit de 15.000 Euro de la o bancă. Vă spun sincer, cunoșteam pe cineva acolo, nu extraordinar de bine, dar suficient încât mi-am zis eu că n-are rost să citesc ca lumea contractul, mai ales că amicul mi-a făcut capul mare că o să fie un contract avantajos. Am avut, într-adevăr, dobânda neschimbată un an de zile, apoi au urmat majorările, «conform contractului» - mi-a spus același amic, despre care, cică, mă anunțase, dar nu mai țin eu minte. Sfatul meu de om pățit este ca dacă nu vă pricepeți să citiți ca lumea un contract bancar consultați neapărat un jurist sau un avocat, ca să nu aveți surprize. Mai pot eu să dau banca în judecată dacă toate modificările ulterioare s-au făcut fără încălcarea contractului?” - Cristian Aldea, 53 ani, din Constanța. Cu cine să mă bat pentru drepturile mele? „Eu nu mă simt în stare să dau banca în judecată, că nu am bani pentru un avocat care să-mi susțină cauza, am pierdut destul cu dobânzile, că de doi ani achit rata și mai mult de o mie de euro nu am reușit. Îmi puteți spune ce pot să fac până la instanță? Nu de alta, dar bancherii au lefurile cele mai mari pe seama noastră, iar noi tăcem și înghițim!” - Gabriela Moscu, 57 ani, din Constanța. Căi de atac ale clienților nemulțumiți Potrivit președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Dan Vlaicu, clienții băncilor care se simt nedreptățiți de deciziile luate de instituțiile bancare au la dispoziție mai multe căi de atac. În funcție de fiecare situație, se urmează următorii pași: l citirea contractului cu extrem de multă atenție, pentru a vedea dacă modificările s-au făcut cu încălcarea acestuia l în cazul în care consideră că decizia băncii nu a respectat contractul, trebuie reclamat la bancă acest lucru; dacă nu primește un răspuns favorabil de la bancă, clientul se adresează Autori-tății Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin oficiile teritoriale. În funcție de fiecare caz în parte, instituția, ca garant al respectării drepturilor consumatorilor, poate sancționa banca și poate dispune intrarea în legalitate. O altă variantă este încheierea unui proces-verbal de clauză abuzivă de către ANPC și trimiterea în instanță l depune o reclamație împotriva băncii la BNR. Pentru cei care doresc să se bată în instanță, următorul pas este intentarea unei acțiuni judecătorești băncii respective.