Luna lui cuptor încinge pachetele de ţigări

Luna lui cuptor încinge pachetele de țigări

Prima zi a lunii iulie a adus schimbări majore pe piața țigărilor. Pe de o parte, prețul cu amănuntul pentru un pachet de țigarete a crescut, în medie, cu 0,39 lei, urmare creșterii accizei. Pe de altă parte, România este a doua țară, după Belgia, în care pachetele de țigări vor fi însoțite de un text de tipul „Fumatul poate provoca o moarte lentă și dureroasă!”, dar și de 14 pictograme terifiante, menite să-i convingă pe fumători să renunțe la viciul lor. Cele 14 imagini au fost selectate în toamna anului trecut de autoritățile române, din cele 40 transmise de Comisia Europeană în acest sens. Măsură cam tardivă, dar bună! Aurel Trifu, 43 ani, din Constanța: „Spitalele sunt din ce în ce mai pline de bolnavi. Tot felul de boli te înfioară mai ales dacă ai pe cineva din familie bolnav și ești nevoit să-l vizitezi la spital. Cu o asemenea ocazie am discutat și eu cu un bolnav de cancer pulmonar. Se căia și le recomanda tuturor fumătorilor să renunțe să se mai omoare cu mâna lor. Tot el, stând acolo în spital, a calculat și câți bani l-a costat să-și omoare sănătatea cu mâna lui. Regretă că această măsură nu a venit mai devreme, dar consideră că este binevenită și acum”. Unde dai și unde crapă… Sandu Lungu, 51 ani, din Constanța: „Când ai mei mă rugau să nu mai fumez, impertinent cum eram în tinerețe le spuneam că fac ce vreau cu banii mei. După ce m-am căsătorit, nevasta mea n-a putut să facă ani buni copii. Am vrut să facem inseminare in vitro, dar ni s-a spus că la fumători nu se bagă, iar noi fumam amândoi în draci. Tutunul ne-a lovit unde ne doare mai tare. Am o recomandare pentru autorități: să nu stimuleze cultivarea tutunului și comerțul cu țigări și să curme răul de la rădăcină. Iar măsura asta cred că va avea și efecte bune, mai ales pentru cei care vor să se apuce de fumat”. Important este să nu sari calul! D. Sârbu, 49 ani, din Constanța „Eu fumez de aproape 16 ani, dar nu mai mult de cinci țigări fine pe zi, așa mi-am educat organismul, dar n-am nici o problemă de sănătate. În schimb, nu pun picătură de alcool în gură. Eu cred că tot ce este prea mult dăunează grav organismului și omoară la fel de încet, ca și țigările: mâncare, băutură, pierderea nopților, supărare, invidie sau răutate”.