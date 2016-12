Lumea a treia din centrul Constanţei

Lumea a treia din centrul Constanței

Considerând că orice adăpost deasupra capului e binevenit, o familie de tineri romi s-a pripășit în cabina destinată portarului fostei Curți de Apel Constanța, deși nu dispun de niciun fel de utilitate, spre disperarea vecinilor.Cum au reușit romii să trăiască, ani de zile, în clădiri din zona cen-trală, peninsulară etc. a Constanței, multe dintre ele retrocedate, pentru ca apoi să se aleagă praful de ele?, este o întrebare pe care constănțenii și-au pus-o constant. Și nu pentru că ar avea ceva împotriva acestei etnii! Ceea ce i-a deranjat și îi deranjează în continuare este „tupeul” acestor oameni de a se aciua oriunde găsesc un acoperiș deasupra capului, pentru ca apoi să nu dea doi bani pe întreținerea spațiului în care-și duc nestingheriți exis-tența. „Ce-ar fi dacă toată lumea ar sta frumos pe scăunele și ar sparge semințe la doi metri de gunoi? Ce, nouă, celorlalți, nu ne e greu să muncim? Nu ne-ar fi mai ușor să așteptăm ca statul să ne rezolve problemele? De aici pleacă totul, de la nemuncă. Nu vreau să fiu considerat rasist, dar eu înțelegere pentru nemuncă n-o să am niciodată, indiferent de etnia puturoșilor!” – ne-a spus Ileana Dobrică.Ghereta trebuia demult demolatăPe promontoriul abrupt al falezei răsăritene a orașului, care, până la amenajarea portului turistic Tomis, înainta în apele mării, se află o clădire considerată unică prin farmecul ei, cunoscută sub numele de Vila Șuțu. Din 1991 și până în septembrie 2005 (când a fost retrocedată moștenitorilor), clădirea a găzduit Curtea de Apel. După retrocedare, a intrat în reno-vare, proprietatea a fost împrejmuită, însă cabina destinată portarului fostei instanțe constănțene este și acum pe poziție, pe domeniul public. Dacă până acum câteva luni, locuitorii din zonă nu păreau deranjați de existența ei, în prezent sunt puși în fața unei situații demne de „lumea a treia”. Căci asta este imaginea de care au parte zilnic, de când în această gheretă s-au pripășit doi tineri de etnie romă. „Dorm în trei metri pătrați, își fac nevoile prin jur… De ce nu se demolează această cabină?” - se întreabă un proprietar din zonă, care nu înțelege de ce autoritățile, deși informate de această situație, nu eliberează locul de acest focar de infecție, care nu dispune nici de apă, nici de curent electric și nu măsoară mai mult de trei metri pătrați.Un bebeluș la mijloc…Am găsit-o… acasă pe „proprie-tară”, o tânără de 20 de ani, pe nume Ali Badaghiul, căreia i s-au aprins călcâiele după un bărbat cu 13 ani mai în vârstă, cu care are și o fetiță în vârstă de șapte luni, în prezent, internată în spital din cauza problemelor de sănătate. Vecinii susțin însă că bebelușul a fost abandonat de tânăra mamă în spital, atâta vreme cât nu are nimic să-i ofere. Ea nu muncește nicăieri, iar soțul mai lucrează cu ziua, însă, potrivit spuselor femeii, aproape toți banii se duc pe băutură. Este și mo-tivul pentru care părinții fetei nu-l agreează, nu au de gând să-i dea nicio șansă și, drept urmare, și-au alungat fata de acasă cu amorez cu tot, iar ei și-au găsit acest adăpost. „Ți-e și milă de ea, păcat că e tânără. Și mai chinuie și un copil. Cum să trăiești în locul ăsta? Dacă ghereta asta era demolată, nu mai veneau aici. Am auzit că primarul vrea să facă la săraci containere. Adică, noi să muncim și să le plătim lor containerele? Ei de ce nu muncesc?” – ne-a spus una dintre vecine. „Sunt din zonă, îi cunoaștem, el e ahtiat după băutură, chiar dacă mai muncește pe unde găsește. Își fac nevoile prin jur, vă dați seama! Dar, aproape că nu contează! Uitați-vă câtă mizerie e peste tot, un WC public în aer liber. Mai mult, ne dăm jos din mașină direct în rahații de câine” – ne-a spus doamna Sârbu.Oamenii speră ca măcar urmare acestui semnal, sordida gheretă să dispară, iar zona să fie, în sfârșit, asanată de mizeria care a invadat-o. Pe de altă parte, se întreabă dacă nu cumva au așteptări prea mari din partea edililor orașului.