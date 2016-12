Locatarii, obligaţi să plătească lunar "taxa pe lift" sau numai reparaţiile?

Locatarii, obligați să plătească lunar "taxa pe lift" sau numai reparațiile?

Întrucât ascensoarele de ultimă generație sunt extrem de scumpe (între 24.000 și 28.000 de euro fără TVA), singura soluție pentru ca majoritatea lifturilor din blocurile constănțene (unele depășesc 50 de ani de folosință) să poată fi utilizate cât de câtîn siguranță este întreținerea sau modernizarea acestora, fie și pe bucăți.Cât de important este liftul într-un bloc cu mai multe etaje o știu prea bine cei care trăiesc în asemenea imobile. Din păcate, în Constanța, în covârșitoarea majoritate a blocurilor, ascensoarele sunt atât de… obosite după ani și ani de funcționare, încât aproape nu este zi în care să nu dea palpitații locatarilor, care se pot trezi abando-nați între etaje sau chiar mai rău decât atât. Confruntându-se constant cu asemenea situații, nu există lift pe pereții căruia să nu fie înscrise numerele de telefon ale celor care se ocupă de repararea lor. „Asta e foarte bine, acum și copiii au telefon mobil, dacă te blochezi în lift, ai sunat și se rezolvă până la urmă. Înțeleg că niciun meșter nu repară pe gratis, dar nu înțeleg de ce trebuie să plătim lună de lună o taxă pe lift? M-am interesat și la alte asociații cu blocuri turn, unii plătesc, alții nu. Cred că e o găselniță să ne mai ia niște bani, de parcă n-am plăti o întreținere colosală oricum! De-aia sunt mii de restanțieri, că se strâng restanțe de colo, de colo!” - este de părere Codrin Mihai. Bărbatul este supărat că în ciuda achitării acestei taxe, lifturile se blochează tot timpul, un motiv în plus pentru a considera… birul nejustificat. De asemenea, propune ca familiile care-și renovează apartamentele să suporte un procent de 75 la sută din reparația liftului dacă se strică din cauza transportului molozului, a diferitelor materiale de construcții, a mobilei.Lifturi noi, în rate!Liliana Matei, D. Manole, Lucia Anagnoste, Silvia Toscanu sunt de părere că taxa pe lift nu reprezintă altceva decât niște bani aruncați pe apa sâmbetei. De aceea, consideră că trebuie cumpărate lifturi noi în locul hârburilor comuniste, iar taxa pe lift să fie o rată lunară pe care locatarii s-o plătească până la achitarea noilor achiziții: „Președintele asocia-ției ne-a spus că n-are nimic împotrivă, dar ne-a avertizat că un lift nou costă mai mult decât un apartament! Chiar așa să fie sau țin cu dinții la taxa asta?” (Liliana Matei).Costuri descurajanteFără doar și poate că orice asociație și-ar dori un lift modern, care să nu le dea frisoane locatarilor, însă când află cât costă, oamenilor le dispare entuziasmul. De exemplu, potrivit mai multor firme de profil, un ascensor modern costă între 24.000 și 28.000 de euro, plus TVA, în funcție de pretențiile solicitantului, dar și de numărul de etaje, de stații, de capacitate, de gradul de automatizare (cu comandă și cu oprire între stații la comanda solicitată pe parcurs, cu afișare electronică), de confortul cabinei etc.). Și Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a povestit că din cauza deselor avarii ale liftului din blocul în care locuiește, în urmă cu ceva timp s-a lansat inițiativa achiziționării unui lift nou sau măcar a schimbării cabinelor, însă prețurile foarte mari i-au descurajat din start. Ca un bun cunoscător al acestor probleme și având în vedere potența financiară a majorității locatarilor, ne-a explicat însă că asociațiile cu lifturi depășite pot cere firmelor de profil înlocuirea tabloului de comandă, a carcasei, a pereților, a cablurilor, a roților, costurile fiind mai suportabile.Taxa pe lift, obligatorie!Asociațiile de proprietari trebuie să aibă în derulare un contract cu o firmă de service, pe care o plătesc lunar, indiferent dacă intervine sau nu, ne-a mai spus șeful UAP. Taxa fixă de service este undeva în jurul sumei de 145 de lei lunar pentru un lift. În plus, intervine și ISCIR, care, în baza unor planificări, obligă firmele de service să facă verificări metrolo-gice periodice la ascensoare. În Constanța, există nouă firme auto-rizate de întreținere a ascensoarelor, iar în Medgidia și Neptun, câte una. Starea de funcționare a lifturilor este esențială pentru viața locatarilor, cele mai dese incidente fiind deschiderea ușilor când nu trebuie, oprirea între etaje etc.