Locatarii, obligaţi de asociaţii să aprobe mansardarea blocului?

Locatarii, obligați de asociații să aprobe mansardarea blocului?

Pe tema mansardării blocurilor s-au iscat nenumărate controverse între proprietari de-a lungul anilor, un singur „Gică contra“ putând împiedica demararea unor asemenea lucrări. Deși actuala legislație nu mai obligă la acordul tuturor proprietarilor pentru deschiderea șantierului, mansardarea blocurilor, tot un măr al discordiei între locatari a rămas.„Acum vreo șapte ani, la noi în bloc s-a tot pus problema să se facă o mansardă. Ni se tot spunea că omul de afaceri care vroia să cumpere terasa blocului ca să construiască garsoniere și apartamente ne-ar fi izolat blocul, mai repara pe ici, pe colo, înlocuia instalațiile blocului, tencuia blocul pe-afară etc. Îmi aduc aminte că, la un moment dat, investitorul ne-a promis și bani celor de la ultimul etaj, numai să ne câștige sem-nătura. Eu nu am fost de acord pentru că știam ce înseamnă de la fratele meu, care luase țeapă pe tema asta. Avantajul meu a fost că legea nu permitea să se deschidă șantierul decât dacă toată lumea semna. Lumea s-a supărat, m-am ales și cu porecla de «Gică contra», după aia apele s-au mai liniștit. De ceva timp, văd că s-a reluat subiectul cu mansarda, pe motiv că s-ar fi schimbat legea. Dar nu s-a convocat nicio adunare, nimic. Chiar eu am văzut mai mulți bărbați cocoțați pe terasa blocului, măsurau de zor și se uitau prin toate părțile, semn că e treabă serioasă. Probabil vor să ne aburească cu bani sau mai știu eu ce… La cum se respectă legile în țara asta, mă aștept la orice. Poate să mă oblige asociația să semnez acum pentru mansardare, dacă acum șapte ani n-avea puterea asta?” – ne-a spus Florin Bulgăre.Nu mai e nevoie de unanimitateStimate domnule Bulgăre, chiar dacă membrii asociației nu vă pot obliga să vă dați acordul pentru mansardarea blocului, dacă două treimi dintre proprietari vor semna pentru construirea de apartamente pe terasa blocului, șantierul poate fi deschis. Șeful Compartimentului Tehnic din cadrul Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Nicolae Stan, ne-a explicat că după promulgarea Legii nr. 170 din 2010, nu mai este nevoie de unanimitate între locatari pentru asemenea lucrări. Totul, din cauză că potrivit actualei legislației, încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî, motivat, desigur, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.Cine e împotriva mansardării, despăgubitTotuși, având în vedere că sunteți proprietar, în ideea evitării unor abuzuri, legiuitorul obligă, prin aceeași lege, la despăgubirea proprietarilor care nu își vor da acordul pentru încetarea destina-ției de folosință comună a unor spații din bloc, și nu e vorba doar de terasă. Atenție, despăgubirea trebuie să fie justă, stabilită pe cale convențională ori, în caz de neînțelegere, pe cale judecă-torească!Procedura legalăÎn ceea ce privește constatarea încetării destinației de folosință comună pentru anumite părți din imobil, aceasta se face numai prin hotărârea adunării generale a asociației de proprietari și doar dacă două treimi din numărul coproprietarilor și-au exprimat acordul în scris. Abia după aceea, imobilul, respectiv partea din imobil rezultată din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară, urmând procedura cadastral-juridică reglementară de lege.Mai ușor cu mansardareaȘeful Compartimentului Tehnic din UAP ne-a mai spus că, din cauza crizei, numărul investitorilor interesați de mansardarea unor imobile a scăzut, principalul motiv fiind acela că există încă aparta-mente construite în regim de mansardare nevândute.