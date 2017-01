Locatarii cer RADET să-şi sincronizeze activitatea cu temperaturile externe

Sufocați de căldura din apartamente

Locatarii cer RADET să-și sincronizeze activitatea cu temperaturile externe

Este adevărat că problemele privind mediul se cam țin lanț, însă, de departe, cea mai importantă este schimbarea climei (încălzirea globală), capriciile vremii intrând, mai cu seamă în ultimii ani, în categoria firescului (toamnă în plină vară, primăvară în plină iarnă…). Cu alte cuvinte, potrivit experților, cantitatea de emanații de bioxid de carbon în atmosferă a ajuns să fie „măsura tuturor lucrurilor“. Vocile cercetătorilor privind viitorul climateric al Terrei se fac din ce în ce mai auzite, ele estimând creșteri de temperatură de până la 10 grade până la sfârșitul acestui secol. Iar ceea ce se întâmplă, în această perioadă calendaristică, chiar și în România, este o dovadă că efectele încălzirii globale își fac mendrele. Astfel, în timp ce în Bistrița, Alba, Maramureș etc, ninsorile dau mari bătăi de cap locuitorilor și autorităților, la Constanța, temperaturile externe sunt cu mult peste media corespunzătoare acestei perioade a anului. Situația face ca locuitorii multor cartiere constănțene să se sufoce de căldura ce se revarsă din calorifere, lucru care i-a determinat să ceară furnizorului de energie termică „să-i binecuvânteze cu temperaturi mai suportabile în apartamente”. Nu li se pare normal să arunce căldura pe fereastră! „Eu sunt mulțumit că se vorbește și în România la modul serios despre viitorul planetei, despre protecția mediului, deși cred că faptele lasă mult de dorit la acest capitol. Dar măcar se atrage atenția că dacă vom sta cu mâna în sân și vom polua mediul tot mai abitir, efectele încălzirii globale vor fi catastrofale. Un vecin mi se plângea că, atâta vreme cât n-are bani să-și plătească întreținerea, prea puțin îl interesează pe el prostii din astea privind mediul, fără să-și dea seama că, mergând cu bicicleta, fie și din motive financiare, el este unul dintre cei care pune umărul la protecția lui. Eu mi-am propus să salvez planeta mergând numai pe jos și reciclând deșeurile. Toți cunoscuții știu că dacă au ceva aparatură de aruncat se pot baza pe ajutorul meu. Dar nu pentru a vorbi neapărat despre încălzirea globală v-am deranjat. Eu vreau să atrag atenția RADET Constanța, prin intermediul ziarului dumneavoastră, la care sunt abonat, că ar trebui să țină cont de temperaturile exterioare și s-o lase mai moale cu căldura măcar pe timpul zilei. Eu consider că nu este normal să mă sufoc în propria casă, cu geamul deschis, la o temperatură de 27 de grade, pentru ca apoi să deschid larg buzunarul!”. (Doru Varnea, zona Boema) Ce-i mult dăunează sănătății! „Eu am un copil de trei luni care este foarte agitat din cauza căldurii exagerate din apartament (duminică, 2 martie a.c., temperaturile erau de 28 de grade). Fiind așa de micuț, nu pot ține nici geamul deschis prea mult. Propun, cu tot respectul, RADET să nu ne mai dea căldură în timpul zilei, ci numai noaptea”. (Violeta Popa, Tomis III). Căldura poate fi oprită cu acordul asociației de proprietari Costică Dram, șef birou Comunicare în cadrul RADET Constanța ne-a explicat că la întreruperea furnizării agentului termic, potrivit reglementărilor legale, regia are în vedere, atât temperaturile exterioare, cât și viteza vântului. „Pe 29 februarie, au fost 11 grade afară, pe 1 martie, 10 grade, iar pe 2 martie, 7 grade. Or, legea prevede că temperaturile medii externe trebuie să depășească, trei zile consecutiv, 10 grade, pentru ca să stabilim întreruperea furnizării încălzirii, lucru care nu s-a întâmplat”. De asemenea, reprezentantul RADET ne-a spus că regia furnizează căldură în funcție de agentul primar pe care îl primește de la CET Palas, care, la rândul lui, respectă o diagramă în funcție de temperatura exterioară și de viteza vântului. „La ora asta, CET-ul ne livrează o temperatură în funcție de starea vremii, desigur, nu ca atunci când este viscol. Concret, noi asigurăm 50 grade la apa caldă, iar la căldură, 42 - 43 grade (pentru ca în apartamente să fie în jur de 18 grade, dar dacă bate soarele, temperaturile cresc, dar nu și pentru cei care locuiesc pe nord). Dacă afară sunt 12 - 14 grade câteva ore din zi, asta nu înseamnă că putem întrerupe sistemul”. Dacă sunt locatari care doresc întreruperea căldurii, ei au posibilitatea să convoace comitetul asociației de proprietari și, cu acordul asociației, să poată acționa vanele din subsolul blocului, pentru că RADET calculează consumul în funcție de ceea ce înregistrează aparatele montate în aceste subsoluri.