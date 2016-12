Lipsa vieţii sexuale nu duce la îmbolnăvire

Lipsa vieții sexuale nu duce la îmbolnăvire

Ştire online publicată Joi, 01 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Vă rog să mă scuzați! Vin la dumnevoastră cu o neliniște personală: am o fată în vârstă de 22 de ani care este cuminte, nu a avut niciodată vreo relație cu un băiat. Sunt îngrijorată și îmi este frică să nu se îmbolnăvească, o văd cât suferă. E frumușică ea, dar nu-l are deloc pe vino-ncoa! Știu că prietenele și colegele ei au relații cu băieți, e cam singura fără. Aș vrea să știu ce probleme de sănătate apar în lipsa activității sexuale?” – Ana, din Năvodari. v v v Dr. Ion Ieremia ne-a explicat, stimată doamnă Ana, că lipsa vieții sexuale nu are ca urmare apariția unor probleme de sănătate. În schimb, este posibil ca persoana în cauză să se resimtă din punct de vedere psihic atunci când consideră că sexul este un minus din viața sa. În astfel de cazuri, specialistul recomandă ca persoanele respective să acționeze în consecință. Altfel, sănătatea fizică nu este în nici un fel afectată de lipsa unei activități sexuale. Pe de altă parte, este adevărat că sexul are consecințe benefice asupra sănătății individului.