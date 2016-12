Medicul de gardă

Lipsa de iod, egal tiroidă bolnavă?

„Este obligatoriu că dacă ai lipsă de iod să ai probleme cu tiroida? Dacă ai gușă, obligat ai și tiroida bolnavă?” (Lucia Gramia).v v vPotrivit dr. Zișan Omer, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, într-adevăr, carența de iod este, într-adevăr, un semnal de alarmă, întrucât rolul iodului în alimentația omului sănătos este foarte important, acesta fiind o componentă a hormonilor tiroidieni. În altă ordine de idei, este bine să știți că asupra tiroidei pot acționa și factorii chimici poluanți cunoscuți ca având un efect gușogen. Atenție, însă, modificarea în volum a tiroidei se numește gușă și nu are nicio legătură cu grăsimea adunată sub bărbie, care, în termeni populari, se numește tot gușă.Cât privește carența de iod, aceasta este mai des întâlnită la munte și chiar în zonele submontane, în Dobrogea nu avem lipsă de iod în alimente, apă. Potrivit medicului, în zona noastră, cauza cea mai des întâlnită a afecțiunilor tiroidei este așa-numita patologie autoimună, care intră în conflict cu iodul în exces.Tiroida (un organ din zona anterioară a gâtului, deasupra sternului, de o parte și de alta a căilor respiratorii - laringe și faringe), are un rol esențial în dezvoltarea organismului. De aceea, dacă tiroida este modificată ca structură și ca volum dar cu păstrarea producției hormonale, problemele sunt numai ale ei. Abia când se constată o modificare a producției de hormoni, simptomele generate de această tulburare sunt ale întregului organism.Medicul vă recomandă, doamnă Gramia, să vă prezentați la medicul de familie care, dacă este cazul, vă va trimite la un specialist.