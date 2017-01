VOX POPULI

Li s-a dus buhul de „alde Gică Contra!“

Vi s-a întâmplat să aveți de-a face cu persoane mereu împotriva celorlalți, veșnic iritate, indiferent de subiectul discuției, care au tot timpul ceva de comentat și îl iau pe „nu” în brațe? Dacă răspunsul este afirmativ, este clar că personajele sunt încolonate în tabăra lui „Gică Contra”. Unii cred că sunt etichetați „Gică Contra” pentru că stau mai bine la capitolul număr de neuroni, ceea ce-i face să se dea… rotunzi. Alții, se obișnuiesc să fie percepuți astfel și o țin tot așa… Aurelian Marieșu (37 ani), de exemplu, a preferat să poarte eticheta unui „Gică Contra” decât pe aceea de „prost al satului”. Nu și-a regretat comportamentul nici măcar după ce și-a pierdut slujba din motive disciplinare sau după ce l-a lăsat nevasta, sătulă de negativismul lui: „Nu sunt genul de om care să încaseze toate bulelile altora cu gura până la urechi! Prefer să mă pun contra curentului dacă am convingerea că ideile mele sunt mai bune. Ultima dată, am lucrat la o firmă unde nu era voie să-l contrazici pe șef. N-aveam cum să rezist, vă dați seama că n-am suportat deciziile unor tembeli, doar pentru că erau puși acolo de patroni. Toți mă luau «de alde Gică Contra», îmi făcuseră și o fișă de post specială. Convingerea mea e că dacă ar fi mai mulți «alde Gică Contra», dar mai cu măsură, România nu ar fi așa de scufundată. Vă propun să faceți un sondaj pe tema asta, sunt curios ce o să vă răspundă cititorii!”. Perceput ca un etern nemulțumit Tot ca un personaj care nu dă șanse niciunei încercări de schimbare în bine a lucrurilor în localitatea de domiciliu - Satu Nou, comuna Mircea Vodă – este perceput și G. Trainoschi. Mai mult, i s-a dus buhul nu doar de… „alde Gică Contra“, ci și de un împătimit al reclamațiilor expediate peste tot unde a crezut de cuviință. O spune chiar Ion Ștefan, agentul șef principal al poliției locale: „Domnul Trainoschi este un fel de Gigă Contra, are mereu nemulțumiri, și la adresa primăriei, și a tot ce mișcă pe aici, dar de implicat în vreun fel în problemele comunității, n-am remarcat. Eu îi înțeleg nemulțumirea, dar și noi ne facem treaba cum putem mai bine ca oamenilor să le crească încrederea în autorități”. G. Trainoschi ne-a explicat că încrederea sa în poliție a scăzut și mai mult după ce, în dimineața zilei de 29 septembrie a.c., s-a trezit cu gardul metalic furat și curtea vandalizată, deși locuința sa este situată chiar la șoseaua națională: „M-am gândit să semnalez cazul meu la ziar după ce indivizi necunoscuți mi-au devastat curtea, mi-au tăiat stâlpii metalici de susținere a gardului, pe o lungime de 105 metri, în număr de 70, punând în pericol viața familiei mele. Problema e că poliția nu a descoperit nici până astăzi făptașii, cu toate că am depus o plângere imediat după furt. Vreau să se știe acest lucru, poate că măcar pe viitor cineva din poliție și din primărie va veni în ajutorul cetățenilor, pentru ca faptele să nu se agraveze și mai mult”. Dormiți iepurește, mai lăsați un bec aprins… Șeful poliției din localitate știe prea bine că atunci când li se calcă proprietatea, localnicii sunt extrem de nemulțumiți. Dar nici nu dorește să se încetățenească ideea că poliția este pasivă la nemulțumirile lor, pentru că lucrurile nu stau deloc așa: „Suntem patru polițiști, prea puțini pentru cele cinci sate ale comunei Mircea Vodă, însă facem tot ce putem ca să asigurăm ordinea, liniștea și siguranța în zonă. Dar și oamenii trebuie să-și ia propriile măsuri, în sensul de a-și mai lăsa câte un bec aprins în curte, de a-și monitoriza cât de cât gospodăria noaptea”. Referitor la furtul invocat mai sus, agentul șef Ion Ștefan ne-a explicat că a fost înregistrat la poliție în categoria celor cu autori necunoscuți chiar în momentul semnalării, adică la 30 septembrie a.c. De atunci se fac cercetări, poliția are niște piste, însă până la acumularea tuturor probelor nu se poate pronunța: „Știți cum e, hoțul cu un păcat, iar păgubașul cu zece! Bănuie niște persoane, au fost verificate, se pare că n-ar fi autorii furtului, însă noi nu înlăturăm total această ipoteză. Totuși, trebuie să avem probe solide atunci când ne pronunțăm”. Referitor la situația infracțiunilor din localitate, reprezentantul poliției ne-a spus că se află cam la stadiul de anul trecut în ceea ce privește numărul hoțiilor, ele fiind, de regulă, furturi mărunte: „câte o pasăre, o roată de rezervă. E prima oară când se fură stâlpii metalici ai unui gard, dar e și vina omului că nu își protejează suficient gospodăria. Hoții sunt și din localitate, dar și plimbăreți, cum le spunem noi, de regulă din Medgidia, unde și numărul locuitorilor este incomparabil mai mare. Și ne mai confruntăm cu infracțiuni gen amenințări, bătăi, ciorovăieli la băutură. Avem un polițist comunitar care patrulează toată noaptea, dar la cât teren avem, nu-i destul, pentru că hoții s-au obișnuit să urmărească mașina poliției”. Indiferent de logistica poliției, cetățenii comunei sunt rugați să aibă încredere în autorități, pentru că fac tot ce pot ca ei să trăiască într-un climat cât mai sigur posibil.