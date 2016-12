Legume-calmant pentru durerile de spate

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Că remediile naturiste au efecte dintre cele mai benefice o tot spun și terapeuții, dar și medicii. Astfel, durerile și inflamațiile pot fi ameliorate printr-o alimentație echilibrată, în care un loc important să-l ocupe atât legumele, cât și fructele și cerealele. Iată cinci alimente care, potrivit Click sănătate, nu ar trebui să lipsească de pe masa reumaticilor:Țelina. Consumată crudă sau sub formă de extract din semințe, țelina are efect tonic asupra stomacului și rinichilor și ajută la detoxifierea organismului. Se administrează 5-10 picături, într-un pahar cu apă fierbinte, înainte de masă.Dovleacul. Sucul proaspăt extras din dovleac, amestecat cu o linguriță de miere poate fi consumat zilnic pentru ameliorarea durerilor de spate și reducerea inflamațiilor reumatismale. Tratamentul trebuie să dureze cel puțin trei luni.Cartoful. Sucul de cartof ajută la eliminarea toxinelor și reprezintă un â remediu împotriva reumatismului. Se administrează două lingurițe de suc proaspăt, obținut din cartofi cruzi, înainte de mesele principale. Decoctul obținut din fierberea a 30 g de coajă de cartof, strecurat și băut zilnic, e o sursă de săruri minerale și un foarte bun detoxifiant.Lămâia. Bogată în vitamina C, lămâia este un foarte bun antioxidant, are efect antiinflamator, ajută la detoxifierea organismului și acționează ca un diuretic natural. Bolnavii de reumatism ar trebui să consume sucul a 2-3 lămâi pe zi pentru ca tratamentul să aibă rezultatele dorite.Miezul de nucă. Bogate în săruri de zinc, magneziu, sulf, fier, calciu și vitaminele A, B și E, nucile au o mare valoare energetică. Se recomandă consumarea zilnică a miezului de la șase nuci, dar nu pe fugă, ci mestecate foarte bine. Cataplasmele cu frunze de nuc, de asemenea. aplicate local, reduc durerile reumatice.