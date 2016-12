Legile lui… peşte le-au ajuns la os!

Vox populi

Legile lui… pește le-au ajuns la os!

Ştire online publicată Vineri, 05 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Facem ce facem și, mai ales atunci când țara arde, tot la calitatea legilor „elaborate” de parlamentarii noștri ajungem. Și, cum Dumnezeu nu doarme și nici corect nu e să sapi groapa altuia, ca în multe alte situații, aceste legi se întorc ca un bumerang chiar împotriva celor care le-au zămislit „cum au vrut mușchii lor”. Cel mai proaspăt exemplu în acest sens este Legea votului uninominal, o… făcătură blamată, culmea ironiei, în primul rând, de politicienii care au… gândit-o. Într-un comunicat de presă dat în timpul campaniei electorale, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) solicita Ministerului Justiției să aibă în vedere atragerea răspunderii materiale a deputaților și senatorilor care au votat „legislația incoerentă și defectuoasă, respectiv au adoptat și semnat acele acte normative sau individuale ce au dus la constatarea, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”. Trebuie să reamintim, în acest context, că, de-a lungul timpului, mulți dintre cititorii noștri care au simțit pe propria piele efectele legislației… defectuoase au cerut, de nenumărate ori, același lucru. O fac din nou, de data asta… stimulați de comentariile, de multe ori hilare, ale politicienilor, parcă luați prin surprindere de efectele legii privind noul sistem de vot uninominal, mai cu seamă de „cacealmaua” algoritmului de redistribuire a mandatelor în cazul în care colegiile nu sunt câștigate cu majoritate de voturi. A scăpat porumbelul! Pornind de la ideea că, prin definiție, Parlamentul reprezintă corpul legislativ într-un stat democratic, iar treaba parlamentarilor este să adopte și să abroge legi, Ciprian Anastase (36 ani), consideră că România a pierdut multe procese la CEDO „pentru că cei care au făcut legi proaste nu au răspuns niciodată că nu și-au îndeplinit corect sarcinile de serviciu. Eu sunt inginer și, la angajare, mi s-a dat fișa postului. Dacă nu mi-am respectat obligațiile din fișă, a trebuit să răspund. Și așa se întâmplă la orice loc de muncă. Înțeleg că Parlamentul este locul de muncă al celor care fac legi. Ei de ce nu răspund atunci când dau rateuri? Mai ales că, spre deosebire de efectele pe care le au greșelile mele asupra locului de muncă, din cauza greșelilor parlamentarilor suferă o țară întreagă! Recent, Norica Nicolai a dezvăluit că legile sunt proaste pentru că au fost făcute de ingineri. Păi nu era treaba lor ca legile să fie făcute de juriști? Și de ce nu ne-a spus până acum, ca să știm și noi că legile nu sunt făcute de persoane competente?”. Viitorul - cam sumbru… „Stau și mă gândesc cu ce legi vom fi pricopsiți în continuare, cu uninominalul ăsta? Oare n-o să se scuze din nou că au intrat în parlament oameni care n-au nici o treabă cu dreptul? N-ar fi exclus să fim țapi ispășitori chiar noi, cei care i-am votat!” – Nistor, 41 ani. Loteria redistribuirii „Toți politicienii au sărit cu gura că sistemul de vot uninominal este cel mai prost posibil pentru că distorsionează profund sensul votului cetățenilor. O fi asigurând el proporționalitatea, dar asta o făceau și listele. Deci, ne-am dus la vot, am votat o persoană, acea persoană a luat cele mai multe voturi și nu intră în Parlament. E una din ciudățeniile acestui sistem de vot, în realitate, o altă lege ciudată, de care n-o să răspundă nimeni. Deși legea nu-i lovește doar pe politicieni, ci și pe noi care am votat alte persoane decât cele care și-au făcut loc în parlament după redistribuire” - Leon Ruță, 47 ani. Mai contează omul votat? „Situație aberantă este atunci când votezi un candidat, ia cele mai multe voturi și nu intră în Parlament. Mai rău, nici al doilea, nici al treilea nu intră. Am înțeles că dacă există proporționalitatea asta intră unul cu o mie de voturi și pică altul cu 10.000. Eu susțin și sper ca toată lumea, și cea politică, să verifice nu numai Legea uninominalului - cea mai proastă posibil din lume, ci și multe alte legi, care nu sunt deloc departe de cea a uninominalului” - Mihai Dumitru, 44 ani. Miza legilor proprietății „Cred că cele mai sinistre legi sunt legile proprietății, în frunte cu a doua naționalizare a lui Voicules-cu. Oare chiar nu le pasă că tot ce e proprietate furată de stat la care Parlamentul s-a opus să fie restituită proprietarilor de drept a avut de pierdut la CEDO? Sper ca acum, cu uninominalul ăsta, să se răspundă pentru fiecare lege greșită!” – Marian Surdu, 59 ani. Oamenii speră ca noua garnitură de parlamentari să fie mai competentă, dar și transparentă, să dezvăluie adevărurile dureroa se despre „legile lui... pește!”, care le-au ajuns, pur și simplu, la os.