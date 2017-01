Legea interzice orice vânzare forţată

Pentru o protecție cât mai bună a consumatorului

Legea interzice orice vânzare forțată

Nu doar aderarea la spațiul comunitar, ci și tendința de diversificare a produselor și serviciilor de pe piața românească au impus armonizarea legislației românești cu prevederile UE privind regulile practicilor și serviciilor comerciale. Chiar dacă, teoretic, legislația protejează consumatorul, ale cărui exigențe sunt tot mai mari, practic, în nebunia actuală a inflației, de multe ori, lucrurile sunt scăpate de sub control. Tocmai de aceea este nevoie de mai multă vigilență din partea consumatorilor, care nu au voie să închidă ochii atunci când observă anumite fisuri ale actului comercial. Nu au de făcut altceva decât să sesizeze, în scris, pe bază de documente, Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța. Iar dacă se întâmplă ca această instituție să nu intervină așa cum o obligă legea, să reclame acest aspect Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a cărei adresă este următoarea: B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București 011865, telefon 0311.18.62/0311.22.62/313.50.26, Email: office@anpc.ro. „Tupeul unor comercianți este nemărginit!” „Am văzut multe la viața mea, dar nu mi-a plăcut să reclam, ca să nu-mi reproșez că fac rău cuiva. Mă gândeam că Dumnezeu îl va răsplăti pe măsura faptei și cu asta încheiam subiectul. De când m-am abonat, însă, la ziarul dumneavoastră, mi-am dat seama că tăcerea oamenilor, a consumatorilor de orice fel, nu numai că nu rezolvă nimic, dar face ca abuzurile să devină din ce în ce mai mari. La vârsta mea, înțeleg că atitudinea opiniei publice este foarte importantă, mai ales că nu degeaba se spune că românul știe mai mult de frică, decât de rușine. Despre ce este vorba? La un important centru comercial din Constanța am întâlnit de multe ori fete foarte drăguțe și cu fuste scurte care ademenesc, ce-i drept, mai mult bărbații, să cumpere, pe lângă produsele necesare, tot felul de alte lucruri. Și soțul meu a fost provocat în felul acesta, și nu o dată, ci de mai multe ori. Una este când sunt promoții, iar omul le vede și singur, și alta este când cineva te obligă sau îți condiționează, fie și voalat, cumpărarea unor produse de altele. Dacă este piață liberă, de ce nu se face concurență loială și se permit asemenea lucruri? Ce trebuie să facem noi, cumpărătorii, ca să fim băgați în seamă? Chiar sora mea a sesizat anul acesta OPC-ul, a primit un răspuns în doi peri, dar lucrurile nu s-au schimbat. Nu există legislație în această privință? Chiar este permisă condiționarea vânzării unui produs de cumpărarea altuia?” - Adriana Dascălu, 49 de ani, din Constanța. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru, Legea privind codul consumului, gândită cu scopul de a reglementa raporturile juridice dintre agenții economici și consumatori, interzice condiționarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantități impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator condiționată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs. Practic, orice vânzare forțată este interzisă. Recomandăm cititoarei noastre, Adriana Dascălu, dar și celor care constată astfel de practici comerciale, așa cum am menționat la începutul acestui articol, să nu ezite și să sesizeze Autoritatea Națională a Protecției Consumatorului București atunci când consideră că nu găsesc înțelegerea necesară la OPC Constanța. Pentru că legea sancționează cu amenzi drastice relațiile incorecte dintre vânzători și cumpărători.