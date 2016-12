Legătura dintre colesterol şi praz

Legătura dintre colesterol și praz

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă în urmă cu un secol se credea că sănătatea din praz este ascunsă numai în tulpină, recent, s-a demonstrat că frunza deține mult mai multe secrete. Cercetătorii în domeniul medicinii de la Universitatea Klagenfurt (Austria) au constatat că frunza verde de praz are un bogat conținut în radicali liberi (substanțe chimice foarte reactive), care facilitează absorbția unor aminoacizi esențiali din proteinele animale. Medicii au demonstrat, în urma a 6 ani de studiu, că un consum sporit de frunze verzi de praz, timp de 100 de zile, crește eficacitatea metabolismului proteic hepatic cu 60-70%. Trebuie reamintit că proteienele sunt cele mai importante substanțe din organism. Dovezi științifice incontestabile ale austriecilor arată că substanțele din frunzele de praz dețin puterea de reechilibrare a majorității funcțiilor biologice, în special prin antrenarea producției de biocatalizator (enzime și hormoni proteici, ca și de celule ale apărării imunitare împotriva bolilor infecțioase). Prin stimularea metabolismului proteic se explică, mai modern, recomandarea prazului în astenii fizice și nervoase, dezechilibrări nervoase, sclerozarea unor țesuturi (pierderea funcției acelui țesut), cum ar fi, spre exemplu, arteroscleroză sau scleroză în plăci. Iar lista beneficiilor frunzei de praz nu se oprește aici.Prazul, dușmanul colesteroluluiTot în frunza de praz se întâlnesc cantități de siliciu, care poate fi absorbit cu mare ușurință dimineața. Siliciul s-a dovedit un important dușman al colesterolului, acționând atât asupra producerii sale, cât și asupra descompunerii acestuia (în colină și sterol). Aceiași cercetători au pus în evidență că 212 din 342 de pacienți cu arteroscleroză reacționează de 80-90 de ori mai rapid la tratamentele medicale antiaterosclerotice dacă din alimentația lor face parte și prazul. Se poate spune că frunza de praz este un medicament eficace atât în arteroscleroză (disfuncția țesutului din pereții arterelor), cât și în ateroscleroza (disfuncția vaselor de sânge, cauzată de depunerea de colesterol). În afară de miracolele siliciului prezent în frunza de ceapă și praz, s-a descoperit și prezența a numeroși compuși sulfurati, care activează unele lipaze (enzime care distrug grăsimile) din hipoderm, stratul de grăsime de sub piele. De aceea, unii nutriționiști recomandă în oricare dietă de slăbire consumul frunzelor de praz.Recomandări. Puteți păstra prazul netăiat și nespălat în frigider, învelit ușor într-o pungă, pentru o săptămână sau două. Alegeți firele mai subțiri de praz. Prin fierbere și apoi înghețare își pierde din proprietăți.Crud sau gătit, simplu sau amestecat, plin de arome, prazul este rudă cu usturoiul și ceapa, având numeroase calități. Conține, între altele: vitaminele A, B, C, E, K, minerale - potasiu, calciu, magneziu, fier, mangan, zinc, fibre alimentare, polifenoli. Ca o concluzie, consumați praz, pentru că este diuretic, laxativ, antiseptic, depurativ, tonic nervos etc., combate anemia și indigestia; protejează vasele de sânge; susține sistemul cardiovascular; ameliorează artrita, guta, reumatismul, litiaza urinară, ateroscleroza, obezitatea.