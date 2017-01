Legaţi pe viaţă de un aparat

Ecouri

Legați pe viață de un aparat

Articolul intitulat „Condam nați la moarte”, apărut în ziarul nostru nr. 5221/20 august a.c., atrăgea atenția asupra unei realități extrem de triste: în lipsa dializei, viața bolnavilor cu insuficiență renală cronică atârnă de hazard! Cei care l-au citit, mai mult sau mai puțin afectați de acest cumplit diagnostic, atrag atenția autori-tăților statului că, dată fiind incidența acestei boli, nu mai este timp pentru tatonări și că trebuie să se zbată pentru a înființa mai multe centre de hemodializă, atât în Constanța, cât și în județ. Undă verde pentru noi locații „După atâția ani de la Revoluție, mi se pare inuman felul cum se ocupă sistemul sanitar constănțean de tratarea suferinzilor de insuficiență renală cronică. De parcă nu s-ar ști că această boală este, practic, faza terminală a afecțiunilor renale și că, în acest stadiu, pacientul nu mai poate supraviețui decât prin hemodializă, în condițiile în care rinichii lui nu mai funcționează! Chiar soțul meu are nevoie, săptămânal, de câte trei ședințe de hemodializă, a câte patru ore. Practic, zilele lui atârnă de acest aparat. Mă bucur că ziarul dumneavoastră a scris despre acest subiect. Rugămintea mea ar fi să mai reveniți pe această temă, poate, în felul acesta, Ministerul Sănătății își va da acordul și pentru locația din Mangalia, de care este atâta nevoie”. (Iuliana Vlasciuc, 57 ani, din Mangalia) Centre mai multe și mai mici „Am citit în ziarul dumneavoastră despre greutățile pe care le întâmpină cei care au nevoie de hemodializă. Am și eu o vecină care face aceste ședințe, după care își revine la o viață cât de cât normală. Zilele trecute, s-a întors de la spital tare supărată, din cauză că nu mai erau locuri la dializă. A început să plângă și să-și pregătească trusoul de înmormântare. Chiar nu se găsesc soluții pentru o problemă de care depinde viața oamenilor? De ce nu se fac, așa cum este în străinătate, centre mai multe, chiar și mai mici, astfel încât bolnavii să nu-și cerșească sănătatea pe la porțile spitalului? Poate că o să aflăm răspunsurile autorităților tot din ziarul Cuget liber”. (Silvana Luca, 42 ani, din Constanța) Investitorii privați - o soluție „La noi, la români, tot ce este sub tutela statului nu funcționează cum trebuie. Eu stau și mă întreb de ce nu se face nimic pentru externalizarea serviciilor de hemodializă cronică. Sunt și eu foarte bolnavă de rinichi, iar medicul meu curant m-a înscris pe lista de așteptare. Nu știu ce să mai spun, dar dacă nu sunt în stare să gestioneze niște fonduri europene pentru lucruri atât de importante, ar fi bine ca Ministerul Sănătății să ia în discuție problema eutanasiei! “. (Miruna Vasile, 37 ani, din Constanța) Locații și în județ „Oare nu ar fi posibil să se folosească fondurile europene ca să se deschidă un centru de hemodializă și în localitatea Mihail Kogălniceanu? Le-ar fi mai ușor și celor din zonele învecinate să se deplaseze. Poate ne susțineți dumneavoastră în această idee!” (V. Popa, 48 ani, din M. Kogălniceanu) Accesarea fondurilor europene „Eu sunt inginer de meserie și nu mi-a venit să cred atunci când am aflat din ziarul dumneavoastră că toate aparatele de dializă de la Spitalul județean Constanța funcționează non-stop (atunci când nu sunt stricate). Este clar că le-a fost depășită capacitatea! Oare nu se pot folosi fonduri europene pentru asemenea proiecte? Sau nu se prea ocupă nimeni de treaba asta? Că banii noștri, în loc să se ducă pe lucruri serioase, se duc pe programe de analize de doi lei și pe cores-pondențe politice. Ca să nu mai vorbesc de miliardele irosite cu referendumul privind suspendarea președintelui țării! Rușinos și dureros!”. 