Lefuri mai mari pentru dascăli, dar şi performanţe pe măsură!

Lefuri mai mari pentru dascăli, dar și performanțe pe măsură!

Pentru că Guvernul refuză să le dea banii cuveniți prin lege, mii de profesori intenționează să intre în grevă de avertisment pe 10 noiembrie, între orele 12,00-14,00. Reprezentantul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că greva generală pe termen nelimitat este programată pentru 18 noiembrie, când „nu se vor face ore”. Cititorii noștri conștientizează că profesorii care au… lefuri de mizerie merită mai mulți bani, însă le cer ca după ce-și vor vedea „sacii în căruță”, să nu uite că salariul mare obligă și la performanțe pe măsură. „Nu de alta, dar dacă și după ce vor lua mai mulți bani din buzunarele noastre vom fi obligați să dăm bani și pe meditații, vom intra și noi, părinții, cu copii cu tot, în grevă generală nelimitată, să vedeți atunci distracție!” (S. Popa, 41 ani) Mugurel Mardare, 36 ani, a fost nevoit să plece din învățământ, nu doar din cauza salariului de mizerie, ci și a tupeului majorității elevilor. Abia terminase faculta-tea și ne-a mărturisit că intra cu emoții la ore. „Au un tupeu, și băieții, și fetele, de rămâi perplex! Părerea mea este că din procentul de 50 la sută pentru salariile profesorilor ar fi bine să se atribuie măcar cinci procente elevilor, ca bonus, pentru a-și vedea de carte și a-i respecta pe dascăli!”. Pentru a se depăși acest cerc vicios, tânărul consideră că salariile mai mari fără o reformă la sânge în învățământ nu înseamnă nimic. Este nevoie ca, prin lege, atât elevii, cât și profesorii, să știe exact unde le este locul „și să nu-și bată joc unii de alții, că asta se întâmplă acum și în școli… mai mari, adică în universități, unde profesorii primesc salarii astronomice, dar își trimit asistenții la cursuri. Legea să penalizeze toate apucăturile astea comuniste, dacă se vrea performanță în învățământ. Dacă românii o să-și tot fure singuri căciula, ne vom înămoli și mai tare în mocirla asta, care numai democrație nu e!” - Luigi Mardare, 31 ani. „Eu sunt de acord să se mărească salariile profesorilor și mai mult, dar să nu mai fim obligați, ca părinți, să cheltuim milioane pe meditații!” - Silvia, 49 ani. „Tot sistemul de învățământ e varză, dovadă calitatea din ce în ce mai slabă a absolvenților, unii care se meditează ca să treacă clasa, nu neapărat ca să intre la o facultate de stat, că la alea private ești curtat să le faci onoarea să te înscrii”. Virgil Dima, 62 ani, acceptă că profesorii nu sunt motivați financiar și merită salarii bune, pentru a nu mai fi complexați în fața elevilor din cauză că nu-și permit „să aibă o haină ca lumea pe ei. Să li se dea lefuri mari, dar să facă și performanță și să dispară meditațiile, cum era pe vremea noastră, sau măcar să mai coboare ștacheta la tarife. Vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că plătesc meditațiile la doi nepoți”. Lucrează ca secretară la un liceu și ne-a spus că nu are nici o legătură cu politica și nici nu o interesează cine alimentează greva profesorilor. În schimb, consideră că dascălii merită salarii mai mari, sau dacă acest lucru nu e posibil, cei care au salarii mici să primească o sumă de bani pentru haine. „Văd cu ochii mei că majoritatea profesoarelor sunt stresate că se îmbracă prost și demodat, iar elevii se distrează pe tema asta și le pun tot felul de porecle” - anonim. „Nu are Guvernul bani pentru salarii? Atunci cum vă explicați că justiția, poliția, armata sunt așa de bine plătite? Vă spun eu: pentru că Guvernul are nevoie de ei mai mult decât de profesori. Ei își permit să-și trimită copiii la școli particulare, pe bani grei, începând chiar de la grădiniță, la burse în străinătate, așa că li se rupe de ceea ce se întâmplă în învățământul românesc, care se degradează de la o zi la alta. Nu-i interesează că și la școlile de stat părinții sunt jupuiți de bani. Eu cred că numai printr-o lege a salarizării corectă și de bun simț se pot rezolva nemulțumirile astea, nu prin mărirea la plesneală a salariilor bugetarilor. Să fie o lege postată pe internet, ca să știm și noi pe ce dăm banii și, mai ales, pentru ce! Și să nu se mai ceară nici un leu părinților, nici măcar pentru fondul școlii, că ne-au băgat în faliment!” - „un părinte ofticat rău de tot pe politicieni“.