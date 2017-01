Leacuri simple pentru curăţarea colonului

Leacuri simple pentru curățarea colonului

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Colonul, o parte a sistemului digestiv, este responsabil pentru extragerea apei, sării, vitaminelor și a substanțelor nutritive din alimentele nedigerabile. Când acesta nu funcționează corect, începe să absoarbă toxinele în loc să le elimine, favorizând apariția durerilor de cap, a balonării, constipației, creșterii în greutate, oboselii și a bolilor cronice. Din acest motiv, potrivit Click sănătate, este foarte important să cureți colonul. Iată câteva remedii de mare efect:Suc de mereUnul dintre cele mai bune remedii pentru curățarea colonului este sucul de mere. Acesta are efecte benefice asupra tranzitului intestinal, descompune toxinele și îmbunătățește starea de sănătate a ficatului, precum și a sistemului digestiv. Bea dimineața un pahar de suc de mere proaspăt, iar după 30 de minute consumă un pahar cu apă. Urmează procedeul de câteva ori pe zi, 3 zile. Când ții această cură, evită să mănânci alimente solide.Suc de lămâieLămâia are proprietăți antioxidante și datorită conținutului său bogat de vitamina C este indicată pentru problemele sistemului digestiv. Pune zeama de la o lămâie, un praf de sare de mare și puțină miere într-un pahar cu apă călduță. Bea această soluție pe stomacul gol dimineața.GhimbirReduce balonarea șicare stimulează funcționarea colonului, ținând la distanță toxinele. De asemenea, ajută digestia, stimulând secreția de sucuri digestive. Poți să adaugi ghimbir în preparatele culinare sau în băuturi. Pune o linguriță de ghimbir ras într-o cană de suc de lămâie. Împarte băutura în două sau trei părți și consum-o pe parcursul zilei.