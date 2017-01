Leacuri simple împotriva fumatului

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Când dorești să renunți la țigări, leacurile simple cu plante medicinale pot fi o soluție excelentă. Totul, din cauză că, potrivit Click sănătate, remediile naturale pot modifica gustul și mirosul tutunului, astfel încât să devină neplăcute, și, în plus, te ajută să-ți detoxifici organismul. De asemenea, vei depăși mai ușor stările de frustrare și de agitație care pot apărea din cauza nevoii de tutun.Sunătoarea înlătură stările de anxietateIndicată pentru înlăturarea depresiei, sunătoarea este și unul dintre cele mai eficiente remedii antifumat. Planta atenuează nevoia de nicotină și remineralizează organismul slăbit din cauza tutunului.Remediul se poate administra sub formă de ceai, care se prepară dintr-o linguriță de plantă la 250 ml de apă clocotită, fiind recomandate câte două-trei căni pe zi. Și mai eficient este să folosești sunătoarea în amestec cu angelică, rădăcină de gențiană, pelin și cu scoarță de crușin, din care se prepară un decoct (o linguriță de amestec la 300 ml de apă).Bea acest decoct zilnic, timp de o săptămână.Ovăzul, un bun calmantCeaiul și tinctura de ovăz dau rezultate excelente în tratarea dependenței de nicotină. Remediul are și un efect calmant. Pune o lingură de boabe la 250 ml de apă și fierbe timp de cinci minute.Bea în fiecare dimineață câte o cană de ceai, timp de șase luni. Terapia cu tinctură de ovăz se face pe o perioadă de trei luni, timp în care, de trei ori pe zi, se administrează câte 20-30 de picături diluate în 50 ml de apă.Valeriana ajută în sevrajValeriana ajută la detoxifierea organismului de nicotină și la calmarea stărilor de agitație asociate sevrajului. Când ai decis să renunți la fumat, este indicat să urmezi o cură patru săptămâni cu tinctură de valeriană. Se administrează de trei ori pe zi câte 1-3 ml de tinctură diluată în apă.