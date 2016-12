Leacuri pentru necazurile respiratorii

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de a da buzna la dulapul cu medicamente, n-ar fi rău să avem în vedere și remediile naturiste a căror eficiență a fost dovedită de-a lungul anilor.Scorțișoara. Infuzia din scorțișoară este mană cerească în sezonul virozelor, pentru că este un tonic general care influențează pozitiv întregul organism. Pentru calmarea tusei, ceaiul (preparat dintr-o jumătate de linguriță de pudră care se infuzează într-o cană cu apă fierbinte timp de 10 minute) se îndulcește cu miere. Se consumă două - trei căni de ceai pe zi.Cimbrul. Bolnavii care suferă de bronșită, de astm sau de tuse seacă se vor simți mult mai bine dacă vor bea câte două cești de infuzie pe zi. După două-trei zile de tratament, crizele de tuse se răresc, iar căile respiratorii se dezinfectează cu ajutorul uleiului volatil, prezent în compoziția plantei. Copiii care răcesc ușor trebuie să bea câte 3 lingurițe de infuzie, îndulcită cu miere, la un interval de două ore. De asemenea, siropul de cimbru este foarte eficient în accesele de tuse. Bolnavul respiră mai ușor și crizele de tuse se răresc. Doza zilnică pentru adulți este de șase lingurițe de sirop, diluate în ceai de tei sau de coada șoricelului, consumate după mesele principale. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani sunt suficiente trei lingurițe, una după fiecare masă.Cătina conține de două ori mai multă vitamina C decât măceșele, dar și vitaminele A, complexul B, E, K și P. Ceaiul de cătină este un minunat tonifiant general, fiind recomandat în combaterea tusei și revigorarea organismului în perioada convalescențelor de orice natură. Vitamina C pe care o conține, completează doza atât de necesară persoanelor anemice și a celor care depun eforturi fizice și intelectuale. Pentru calmarea tusei se consumă câte două căni de ceai pe zi preparat din fructe uscate infuzate timp de 10 minute într-o cană cu apă fierbinte.Menta. Ca plantă aromatică, menta acționează în două moduri diferite între ele, în funcție de concentrația preparatului folosit. În doză slabă, infuzia este analgezică, calmantă și antispastică. În doză concentrată, menta este un tonic al sistemului nervos și un stimulent digestiv. Substanțele active importante precum mentolul, un valoros ulei eteric, compușii antibiotici și substanțele minerale au o puternică acțiune antiseptică și calmantă. În virozele respiratorii se consumă câte două-trei căni de infuzie pe zi, timp de două săptămâni. În acest interval, pentru a evita constipația, în dieta cotidiană trebuie să predomine fructele și legumele. Infuzia de mentă este eficientă și în cazurile de astm sau de bronșită, pentru că redau capacitatea de respirație.Banala tămâie. Rășina de tămâie are un efect benefic asupra mucoaselor și este un bun expectorant. Fiind antimicrobiană, tămâia este eficientă în tratamentul tusei, astmului, tuberculozei și insuficienței respiratorii, deoarece favorizează eliminarea mucusului și eliberează căile respiratorii. Se folosește sub formă de ceai și de inhalații. Pentru prepararea infuziei, puneți două lingurițe de rășină de tămâie într-o cană cu apă fiartă. Se infuzează 15 minute, apoi se bea cu înghițituri mici, în timpul zilei. Un alt remediu preparat din tămâie este uleiul de tămâie. Se folosește doar sub formă de inhalații pentru problemele respiratorii. Se aplică opt picături de ulei pe o pânză, apoi se miroase periodic. Așadar, lucrurile sunt destul de simple, important este să existe interes pentru folosirea remediilor naturiste.