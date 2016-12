Leacuri pentru mâini şi picioare umflate

Leacuri pentru mâini și picioare umflate

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii atrag atenția că în zilele în care soarele dogorește, vasele se dilată, iar circulația fluidelor din corp are mult de suferit. Din această cauză, apar edemele sau retenția de apă, favorizată de bolile renale, cardiace, hepatice ori endocrine.Știm că avem probleme cu retenția de apă când ne simțim picioarele grele și obosite și începem să ne umflăm la față și la mâini. În acest caz, medicii recomandă să reducem și chiar să evităm consumul de sare și să bem mai multă apă. Fără apă suficientă, copul va păstra puținul lichid pe care îl primește ca să nu… moară de sete.Baia cu sare înviorează picioareleExcesul de sare în alimente dăunează grav sănătății, sarea grunjoasă utilizată extern este un adevărat miracol pentru picioarele obosite și umflate. Poți face baie la picioare cu apă caldă în care ai pus o mână de sare grunjoasă și 150 ml de oțet de mere. Relaxează-ți astfel picioarele timp de 15 minute în apă, apoi înfășoară-le cu un prosop și așază-le mai sus decât nivelul capului, pentru a se reface circulația periferică.Pepenele roșu și somonul sunt diureticeDacă reții apă, atunci este bine să mănânci pește gras. Somonul (nu cel afumat!), sardelele și macroul au proprietăți diuretice și ajută la eliminarea apei în surplus din țesuturi. Efect puternic diuretic au și pepenele roșu, castraveții, sparanghelul și țelina, toate ajutândla eliminarea apei și sării prin urină.Tinctura de castan, zilnic pe perioada veriiȘi castanul este apreciat pentru numeroasele beneficii terapeutice, remediile pe bază de frunze ori de tinctură de castan având acțiune venotonică, antiinflamatoare, astringentă, antioxidantă, antiedematoasă, capilaro-protectivă. Fitoterapeutul Ruxandra Constantina recomandă administrarea a 10-15 picături de tinctură de castan, de trei ori pe zi, diluate în 50 ml de apă. Tratamentul poate dura până la două-trei luni.Măceșele îmbunătățesc circulația capilarăAtât sub formă de infuzie, ceai, pulbere sau atunci când se consumă semințele, măceșul tratează bolile de inimă, reumatismul, alergiile, cistitele, avitaminozele. Pe lângă conținutul bogat de vitamine, în special de vitamina C, măceșele sunt apreciate ca fiind și excelente diuretice, cu proprietăți de ameliorare și de vindecare a unor boli grave cum este cancerul. În tratarea edemelor, este necesar consumul a două căni de ceai din fructe de măceș sau capsule, între două și patru ori pe zi, timp de aproape o lună.