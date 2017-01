Leacuri pentru crizele de fiere

Ştire online publicată Luni, 03 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele care au, în mod constant, crize de fiere, manifestate prin dureri în partea dreaptă, imediat sub coaste, grețuri, gust amar, balonări, vărsături, ar putea recurge și la remedii naturiste. Iată ce leacuri consideră specialiștii „Click! pentru femei” că sunt de ajutor în astfel de situații: Salvia. Stimulează secreția bilei, are acțiune antiinflamatoare, antiseptică, ușor sedativă. Infuzie. Infuzează, timp de câteva minute, o linguriță de frunze la o cană cu apă clocotită. Bea 2 căni pe zi. Nu se recomandă femeilor care alăptează.Gălbenelele. Au rol antiinflamator, sedativ. Stimulează secreția bilei și evacuarea acesteia. Infuzie. Peste 2 lingurițe de plantă uscată, adaugă o cană cu apă clocotită. Lasă să se infuzeze timp de 15 minute, apoi bea pe parcursul unei zile, înaintea meselor. Infuzia nu e recomandată femeilor aflate în ultima perioadă a sarcinii.Vin de măceșe. Ai nevoie nevoie de 2 kg măceșe la 7 litri de apă și de 2 kg zahăr. Spală măceșele coapte, dă-le prin mașina de tocat, pune-le apoi într-o damigeană mare. Lasă la foc mic un vas cu un litru de apă, toarnă zahărul și dizolvă-l. Adaugă și zeama de la o lămâie. Lasă să fiarbă 10 minute, apoi adaugă restul de apă rece, și toarnă totul peste măceșele din damigeană. Astupă bine recipientul cu un dop de cauciuc, lasă să fermenteze timp de 8 săptămâni, la maximum 20șC, agitând zilnic. Fermentația se termină când semințele și cojile se lasă la fund. Vinul limpezit se filtrează în tifon și se trage în sticle, bine astupate. Bea zilnic câte un păhărel de vin, dimineața - băutura stimulează secreția biliară și elimină toxinele din ficat.Sunătoarea. Are rol de stimulare a funcției hepatice. Ulei. Macerează în 20 ml alcool, timp de 12 ore, circa 20 g de plantă mărunțită. Apoi adaugă 200 ml ulei de floarea soarelui, fierbe pe baie de apă timp de 3 ore, la foc mic, apoi mai lasă 2-3 zile la macerat. Strecoară și lasă să se depună resturile solide, timp de 24 de ore. Pune lichidul rezultat în sticluțe închise la culoare, astupate ermetic. Ia câte o linguriță de ulei după mese.Important! Bila este lichidul galben-verzui, produs de ficat și depozitat în vezica biliară. Plantele folosite în tratamentul pentru dischinezia biliară - adică, pentru așa-numitele „crize de fiere” - au trei funcții principale: să curețe căile biliare, să stimuleze secreția bilei și să alunge durerea, prin combaterea spasmelor.