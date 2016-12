Leacuri pentru cearcăne şi pungile de sub ochi

Leacuri pentru cearcăne și pungile de sub ochi

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Atât cearcănele, cât și pungile de sub ochi sunt inestetice, orice femeie dorindu-și să scape de ele. Specialiștii Click pentru femei recomandă metode mai puțin agresive pentru atenuarea și tratarea acestora, pe bază de produse naturale. Iată câteva leacuri extrem de simple, ale căror efecte miraculoare au fost însă dovedite în timp:Combină ulei de migdale cu miere și aplică pe ochi în fiecare seară, înainte de culcare. În circa două - trei săptămâni vei observa că cearcănele se vor estompa.Poți încerca și tratamentul cu pliculețe de ceai, pe care le aplici pe ochi, timp de 15 minute în fiecare zi.Un amestec din pulbere de frunze de mentă și câteva picături de suc de lămâie te pot ajuta în tratarea cearcănelor. Compoziția se aplică pe ochi, cu ajutorul unor comprese.De asemenea, nu uita să consumi cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, indiferent de sezon, deoarece te va ajuta să elimini toxinele din organism și va împiedica formarea cercurilor inestetice din partea de jos a ochilor.Important! Tratarea cearcănelor trebuie făcută cât mai repede pentru ca acestea să nu se agraveze. În plus, este extrem de important să se cunoască și câteva dintre cauzele care le produc:Vârsta. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea devine uscată, iar pungile de sub ochi sunt mai proeminente.Stresul. Cearcănele apar în urma tensiunii de la serviciu, a problemelor din familie, iar cel mai grav este că pungile de sub ochi apar și în rândul tinerilor.Somnul insuficient. Persoanele care nu dorm câte 8 ore pe noapte sunt predispuse la apariția cearcănelor.Deshidratarea. Atunci când organismul pierde multă apă, pielea se usucă, iar aceasta este o cauză a apariției pungilor de sub ochi.Alimentația dezechilibrată. Femeile ar trebui să consume, zilnic, proteine, vitamine și minerale, care vor conferi luminozitate oricărui tip de ten.