Leacuri la îndemână pentru problemele gâtului

Ceaiuri

E adevarat ca ceaiurile din diferite plante sunt bune pentru dureri in gat sau tuse mai ales pe timp de iarna. Problema e ca tratamentul cu ceai e de durata. Am descoperit o metoda simpla pentru a scapa de durere in gat sau tuse in cel mult 8 ore. Seara inainte de culcare folosesc ulei volatil de eucalipt. Agit bine sticuluta ,desfac dopul si inspir pe nas sau gura vaporii de ulei de 4-5 ori. Repet dupa cateva minute. Normal se pun cateva picaturi de ulei de eucalipt intr-un vas cu apa fierbinte dupa care acoperit cu un prosop pe cap inspiri aburii din vas. Recunosc ca din comoditate am simplificat tratamentul la a inspira direct din sticuluta. Nu trebuie sa mananci sau sa bei apa dupa ce inspiri pe nas sau pe gura vaporii de ulei de eucalipt . De fiecare data a doua zi dimineata nu mai aveam nici durere in gat nici nu mai tuseam. Uleiul esential volatil de eucalipt e cam scump, o sticuluta de 10 ml e cam 10 lei. Cautati pe internet unde veti gasi informatii utile ale uleiului esential de eucalipt.