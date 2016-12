Leacuri la îndemână pentru durerile de picioare

Ştire online publicată Miercuri, 23 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uleiul de mentă. Potrivit Sănătate.ro, esența de mentă are efectul unei pungi de gheață pe piele, esența de chiparos este descongestionant venos, esența de fistic și cea de pin reglează circulația. Toate aceste plante pătrund în epidermă și accelerează returul venos (circulația sângelui de jos în sus), producând senzația instantanee de ușurare și răcoare. Rețetă. Masaj cu două picături de esență de mentă și chiparos, diluate în puțin ulei neutru pentru masaj, se aplică pe zonele dureroase, de 2-3 ori/zi, până când simptomele se reduc. Masează de la călcâi spre coapse; ciupește ușor pielea, prinzând-o între arătător și degetul mare; masează intens călcâiul. Băi pentru picioare: 4 picături de ulei esențial de mentă diluate în cadă (apa ï #‘ la temperatura camerei) stimulează imediat circulația, iar efectele binefăcătoare vor fi resimțite din plin.Vitaminele previn formarea cheagurilor de sânge. Vitamina E împiedică formarea cheagurilor de sânge. Se găsește în uleiuri vegetale, fructe uscate, pește gras, spanac, sparanghel. Vitamina B3 protejează vasele capilare. Se găsește în fructe roșii, cereale complete, gălbenuș de ou, drojdie de bere etc. Zincul, seleniul și Vitamina C protejează colagenul, constituent în proporție de 70% al pereților venoși. Se găsește în: mărar, roșii, spanac, lămâi, portocale, pește, legume, ananas etc.Plante care întăresc venele. Vița de vie roșie fortifică vasele sangvine, sulfina „repară” fragilitatea capilară, urzica albă, hamamelisul, castanul sălbatic au efect vasoconstrictor (diminuează permeabilitatea vaselor sangvine). Acestea sunt „vedetele” fitoterapiei, când tratăm problemele circulației periferice. Rețetă de preparare a unei infuzii: viță de vie roșie (două părți), hamamelis (o parte), o lingură din acest amestec se pune în 250 ml apă fierbinte. Se lasă la infuzat 10 minute și se beau 2-3 cești/zi.Dacă nu aveți timp să preparați aceste rețete, puteți să procurați, din magazinele naturiste, tablete de viță de vie roșie, fr sulfină, ghimpe, castan sălbatic etc. În privința modului de administrare, va trebui să respectați cu strictețe instrucțiunile de pe ambalaj și să nu modificați doza, pe motiv că este vorba de produse naturale.